Lange Warteliste: Seniorenzentrum Bräunlingen erreicht Rekord-Belegung

Für einen Heimplatz gibt es im Seniorenzentrum Bräunlingen eine lange Warteliste. Der Zweckverband informiert sich über den neuen Anbau.

Die aktuelle Belegung des Seniorenzentrums Bräunlingen zum Stichtag 31. August lag bei 97 Prozent. Das ist ein Wert, der noch nie registriert wurde und um zwei Prozent höher liegt als im Vorjahr. Diese Bilanz zog Heimleiterin Jenny Binnig bei der Versammlung des Zweckverbands im Seniorenzentrum. Zurzeit gebe es eine lange Warteliste für einen Pflegeplatz, sodass sich Interessenten zum Teil über ein halbes Jahr gedulden müssen, bevor sie eine Zusage erhalten können.

„Wir haben ein gutes Verbandsjahr hinter uns. Die Verluste sind niedriger als geplant“, sagte Verbandsvorsitzender Micha Bächle zu Beginn der Versammlung. Ihn freue die hohe Belegungsquote von 97 Prozent bei aktueller Vollbelegung im Haus, betonte er. Bächle begrüßte bei der Sitzung vor allem den ab Januar 2026 amtierenden neuen Vorstand Oscar Hannabach vom Caritasverband.

In der Bilanz 2024 wurde aufgezeigt, dass die Stadt Bräunlingen im Haushaltsjahr 2024 rund 95 000 Euro als Ausgleich für den Jahresfehlbetrag des Seniorenzentrums zugeschossen hat und der Zweckverband einen Schuldenstand von rund einer Million Euro aufweist. Dies vor allem wegen des Großkredits von etwas über 550 000 Euro für den Heimanbau. Insgesamt wurden von allen Beteiligten in den letzten zwei Jahren rund 1,3 Millionen Euro für das Seniorenzentrum ausgegeben, so Zweckverbandsvorsitzender Micha Bächle.

Ein Drittel der Bewohner kommt aus Bräunlingen

Der Durchschnitt bei der Verweildauer im Heim liegt bei 138 Tagen und die Altersstruktur weist einen Durchschnitt von 83,1 Jahren auf. Rund ein Drittel der Bewohner im Pflegebereich kommt aus Bräunlingen und 40 Prozent aus den umliegenden Gemeinden. 20 Prozent sind aus der Region, jedoch mit einem Bezug oder einer Verbindung nach Bräunlingen.

Bei den Pflegestufen (PG) überwiegen die PG IV mit zwölf und die PG III mit zehn Personen. „Bei uns hat sich 2025 viel bewegt und wir konnten auch aufgrund unserer gut angenommenen Flyeraktion 52 neue Mitglieder aufnehmen“, freute sich Fördervereinsvorsitzender Uli Mehnert. Einige Investitionen hat der Förderverein zur Verbesserung des Wohlfühlcharakters im Heim getätigt. Darunter 15 000 Euro für neue Ausstattungen des Freigeländes mit Bepflanzungen, Tischen und Stühlen und für Bilder zur Verschönerung im Innern des Hauses.

Veranstaltungen gut angenommen

Gut angenommen wurden die verschiedenen Veranstaltungen in der vom Förderverein betriebenen Cafeteria. Neben Cego- und Musikangeboten gab es unter anderem Informations-Nachmittage. Es wird ein neuer Fernseher für die Cafeteria aufgestellt und ein Weihnachtsmarkt wird Anfang Dezember angeboten.

Die Einnahmen aus dem Cafeteria-Betrieb, bei dem viele Ehrenamtliche mitarbeiten, kommen unter anderem für Investitionen dem Seniorenheim zugute. Micha Bächle dankte dem Verein, der viel Leben in das Seniorenzentrum bringe, für sein Engagement beim Betrieb des Heimes.

Zweckverband ist Träger

Für das Seniorenzentrum

an der Färbergasse 2 wurde 1999 der Grundstein gelegt. Am 25. Januar 2000 fand die offizielle Übergabe statt. Getragen wird das Heim durch den Zweckverband, in dem die Städte Bräunlingen (80 Prozent) und Hüfingen (10 Prozent) sowie die Caritas und der Förderverein mit je fünf Prozent vertreten sind. Pächter und Betreiber ist der Caritas-Verband Schwarzwald-Baar. Heimleiterin ist Jenny Binnig. Aktuell sind bei der Einrichtung 30 Pflegeplätze in Doppel- und Einzelzimmern vorhanden.