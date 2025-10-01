Lange Warteliste: Seniorenzentrum Bräunlingen erreicht Rekord-Belegung

Für einen Heimplatz gibt es im Seniorenzentrum Bräunlingen eine lange Warteliste. Der Zweckverband informiert sich über den neuen Anbau.
Die aktuelle Belegung des Seniorenzentrums Bräunlingen zum Stichtag 31. August lag bei 97 Prozent. Das ist ein Wert, der noch nie registriert wurde und um zwei Prozent höher liegt als im Vorjahr. Diese Bilanz zog Heimleiterin Jenny Binnig bei der Versammlung des Zweckverbands im Seniorenzentrum. Zurzeit gebe es eine lange Warteliste für einen Pflegeplatz, sodass sich Interessenten zum Teil über ein halbes Jahr gedulden müssen, bevor sie eine Zusage erhalten können.