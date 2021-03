1 Die Langer-Weg-Treppe wird saniert. Auf Spielgerät wird erst einmal verzichtet. (Archivfoto) Foto: Cools

Eine Tunnelrutsche und ein Kletternetz – aus der Treppe am Langen Weg sollte eigentlich eine Art Abenteuerspielplatz für Kinder werden. Dem Gemeinderat war das angesichts der Finanzen dann aber doch etwas zu viel des Guten.

Oberndorf - Konkret stehen im Rahmen der Talstadtsanierung mehrere Maßnahmen an. Eine ist die Sicherung des Hanges, der seit Jahren in Bewegung ist. Im selben Zug soll der Kanal, der unter der Treppe verläuft, ausgetauscht werden. Des Weiteren ist geplant, den Triebwerkskanal, der in der Vergangenheit über das Brauereiareal auf eine Turbine im Schweizermühlegässle geleitet wurde, in den Graben unter der Treppe zu verlegen und zum Sulzbach auf eine neue Turbine zur Gewinnung regenerativer Energien zu führen. Die Finanzmittel sind im Haushalt der Stadt und des Eigenbetriebs Wasserwerk veranschlagt.

Eine Spielachse schaffen

Mit der Sanierung biete sich auch die Möglichkeit, die Attraktivität der Innenstadt für Kinder zu verbessern, führte Bürgermeister Hermann Acker aus. Bei den geplanten Wasserfontänen auf dem Talplatz, die eines der Wettbewerbsergebnisse darstellen, wolle man es nicht belassen.

Stattdessen habe man sich darauf verständigt, über Spielbereiche eine Verbindung zwischen Ober- und Talstadt zu schaffen: vom Spielplatz im "Teich" über das geplante Fontänenfeld bis zum späteren Spielplatz beim Schwedenbau. In diese "Spielachse" wolle man auch die rund 100 Jahre alte Treppe am Langen Weg einbauen. Eine Aufwertung erreiche man aber nur, so Ackers Ansicht, indem man etwas biete, das es nicht überall gebe. "Das allgemein Übliche reicht ganz sicher nicht aus", sagte er.

Dafür ist am oberen Ende der Treppe neben einer neuen Pflasterung ein kleiner Spielplatz mit einem Kletternetz geplant, über das die Kinder zum Eingang der etwa 23 Meter langen integrierten Tunnelrutsche, die parallel zur Treppe verläuft, gelangen sollen.

Der Einstieg ist etwa auf Höhe des Gebäudes Graubenstraße 15 geplant. Die Rutsche soll aus Edelstahl und durchgängig geschlossen sein, mit einigen Bullaugen. Die Kosten für die Spielgeräte liegen bei rund 115 000 Euro.

Die Treppe wollen die Planer vom Ingenieurbüro Breinlinger auf 2,20 Meter verbreitern und eine 95 Zentimeter breite Kinderwagenspur schaffen. Denkbar sei ein heller Granitbelag. Nach ein paar Stufen sollen immer wieder kleine Podeste, teilweise mit Sitzgelegenheiten und eingefasst mit Granitstelen, kommen. Zudem ist eine Handlaufbeleuchtung vorgesehen.

Zu steil für Kinderwagen

Die talseitige Mauer wird in Teilbereichen saniert. Bergseitig muss ein neues Stützbauwerk erstellt werden. Zur Aufnahme des Erddrucks ist eine Spritzbetonvernagelung notwendig, die mit einer Gabionenwand verkleidet wird.

Die Sanierung der Treppenanlage schlägt mit 560 000 Euro zu Buche, die Straßenwiederherstellung mit rund 75 000 Euro. Für die Stützwände und die Hangsicherung fallen 995 000 Euro an.

Unstrittig waren die Kanalarbeiten. Zur Nutzung des alten Wasserrechts über 185 Liter pro Sekunde von der Brauereiturbine im Schweizermühlegässle will man den Triebswerkskanal und die Übereichleitung ab der Graubenstraße neu trassieren und in der Treppe zum neuen Turbinenstandort in der Sulzbachstraße führen.

Die Kosten dafür betragen rund 1,7 Millionen Euro. Der Betrieb der Anlage sei auf 80 Jahre ausgelegt, erklärten die Planer. Sie soll eine Leistung von rund 260 000 Kilowattstunden pro Jahr erbringen. Nach ein paar Jahren habe sich die Anlage amortisiert.

Damit liegen die Gesamtkosten bei 3,5 Millionen Euro. Beginnen will man im Spätsommer 2021 mit dem Turbinengebäude. Mitte 2023 soll die gesamte Maßnahme abgeschlossen sein.

Wolfgang Hauser (CDU) erkundigte sich bezüglich der Einschränkungen durch die Maßnahme. Bernd Schwär vom Planungsbüro, meinte, die Treppe sei von Anfang 2022 bis Mitte 2023 nicht nutzbar. Die Arbeiten gestalteten sich ohnehin schwer aufgrund der beengten Platzverhältnisse. Die Graubenstraße werde 2023 etwa fünf Monate kaum oder gar nicht nutzbar sein.

Ruth Hunds (SPD) hatte die Kinderwagenrampe, Kostenpunkt 40 000 Euro, schon einmal in Frage gestellt und tat es auch in dieser Sitzung. Bürgermeister Acker meinte, wenn man etwas neu mache, dann werde von den Bürgern auch erwartet, so etwas einzuplanen. Die Steigung liege bei 50 Prozent und sei durch die Treppennorm gegeben, so Schwär auf Hunds’ Frage. Mit Barrierefreiheit habe das natürlich nichts zu tun. Eine solche Steigung gebe es aber bei jeder Treppe, auch am Bahnhof beispielsweise.

So werde die Spur keinesfalls genutzt, prognostizierte Ruth Hunds. Dieter Rinker (FWV) pflichtete ihr bei. Keiner werde einen Kinderwagen 17 Höhenmeter nach oben schieben – zumal es ab der Graubenstraße bis in die Stadt weiter bergauf gehe. Generell habe die Planung mehr Entsetzen als Begeisterung hervorgerufen, sagte er.

Früher habe man einmal darüber diskutiert, ob die Treppe nicht sogar hinfällig werden könnte, und nun plane man, ein Kunstwerk daraus zu machen. "Die Sanierung sollte das Gebot der Stunde widerspiegeln", meinte Rinker angesichts der angespannten Haushaltssituation.

Acker erwiderte, man habe die Innenstadt aufwerten und Akzente setzen wollen. Oberndorf brauche etwas Attraktives. Was man jetzt nicht mache, werde man nie umsetzen.

Falscher Zeitpunkt

Wolfgang Schittenhelm (FWV) widersprach. Der Zeitpunkt sei einfach falsch, zumal man viele andere Maßnahmen gestrichen habe. Die Treppe am Langen Weg sei einer der schattigsten Plätze in der Stadt. Die Spielgeräte könne man stattdessen in der Dollau bauen, schlug er vor.

"Hier langt man in die Vollen, und sonst spart man an allen Ecken", sagte Peter Gaberle (CDU). Während Acker meinte, Platz für die Geräte freizulassen, sei nicht sinnvoll, fand Hans Häckel (SPD), man sollte den Platz vorhalten, denn für junge Familien fehle definitiv etwas.

Eine deutliche Mehrheit sprach sich schließlich dafür aus, die Kinderwagenspur zu streichen. Noch deutlicher war die Mehrheit bei der Entscheidung, die Hangsicherung, die Erneuerung der Turbinenanlage und der Leitungen und die Treppensanierung durchzuführen und Platz für Spielgeräte einzuräumen, die Realisierung derer aber noch zurückzustellen.