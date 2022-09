Lange Tafel VS

1 Ein Erfolg war die Lange Tafel 2017 in Villingen-Schwenningen. Die Organisatoren hoffen wieder auf ähnlich gute Resonanz. Foto: Amt für Kultur

Besonderheit der Feierlichkeiten anlässlich 50 Jahre Villingen-Schwenningen ist die Wiederholung der Langen Tafel, die bereits 2017 die Bürger bei einem gemeinsamen Fest auf der gesperrten Schwenninger/Villinger Straße (L173) zusammenbrachte.















Villingen-Schwenningen - Am Samstag, 17. September, wird die Straße mit 358 Tischen ab 16.30 Uhr wieder zur großen Bankett-Meile und Bühne für Darbietungen aller Art.

Die Lange Tafel verbindet die großen Stadtbezirke Villingen und Schwenningen, und alle Bürger sind zum gemeinsamen Essen, Trinken und Feiern eingeladen. Während mit alten und neuen Freunden das mitgebrachte Picknick und kulinarische Leckerbissen an der überlangen Tischreihe geteilt werden, sollen von 16.30 bis 21 Uhr Programmbeiträge das Publikum unterhalten. Sie stammen von engagierten Gruppierungen aus Stadt und Umgebung, die sich an den Tischen vorbeibewegen oder an verschiedenen Standorten entlang der Strecke auftreten.

Viele Bands und Chöre treten auf

Für musikalisches Vergnügen beim gemeinsamen Mahl sorgen beispielsweise die Sambaband der Musikakademie, Fanfarenzüge, Guggenmusiken, die Stadtharmonie Villingen und die Stadtmusik Schwenningen. Mehrere Chöre, so zum Beispiel der Kirchenchor Pfaffenweiler, Chorus mundi und der Wächters Chor werden auftreten. Auch One-Man-Shows und der Akkordeonverein Blau-Weiß sorgen musikalisch für beste Unterhaltung.

Ein Vergnügen für die Augen bieten unter anderem Sissis Erben und die Trachtengruppe des Schwenninger Heimatvereins. Für junge Besucher gibt es ein Kinderschminken.

Straße ab 6 Uhr gesperrt

Am Veranstaltungstag wird die Straße schon um 6 Uhr gesperrt, damit der aufwendige Aufbau beginnen kann. Neben den 358 Bierbankgarnituren, werden drei Getränkeausschankwägen und ein Cocktailstand platziert. Auch Toilettencontainer finden die Besucher an diesem besonderen Veranstaltungsort.

Bus und Rad wird empfohlen

Wo sonst der Verkehr zwischen Villingen und Schwenningen fließt, ist nun eine autofreie Zone. Am Veranstaltungstag können alle Busse im Stadtgebiet kostenfrei genutzt werden. Shuttle-Busse fahren halbstündlich ab Villingen Bahnhof (von 15 bis 21.30 Uhr) und ab Schwenningen Busbahnhof (von 15.30 bis 22 Uhr). Je nach Platzierung an der Langen Tafel wird ein Ausstieg an den Haltestellen Bertholdshöfe oder Hölzlekönig empfohlen.

Außerdem gibt es an beiden Eingängen und in der Mitte der Langen Tafel die Sparkassen-Fahrradparkplätze. Besucher werden ermutigt diese Angebote – auch im Sinne der Nachhaltigkeit – anzunehmen. Es ist nur eine begrenzte Zahl an Auto-Parkplätzen in der Nähe verfügbar.

Viele Partner

Ein Dankedanke richten die Veranstalter an ihre Partner und Sponsoren, insbesondere die Sparkasse Schwarzwald-Baar und die Fürstenberg-Brauerei. Unterstützt wird das Fest auch von der Wohnungsbaugesellschaft VS sowie von den Stadtwerken VS. Mehr Informationen zum Stadtjubiläum und den aus diesem Anlass gebotenen Veranstaltungen gibt es auf der Webseite www.heimatheimatstadt.de.

Es gibt noch Restplätze

Aktuell sind nur noch wenige Restplätze an der Langen Tafel verfügbar. Die kostenlose Reservierung ist über das Online-Formular auf www.langetafel-vs.de möglich oder telefonisch beim Amt für Kultur unter der Telefon 07721/82 23 12.