3 Während die Eltern essen, vergnügen sich die Kinder. Foto: Bender

Schöner hätte es nicht sein können, als bei der "Langen Tafel Tailfingen" zu dinieren. Die "Neue Mitte" in Tailfingen wurde zur Festtafel, zum Anziehungspunkt für Jedermann.















Link kopiert

Albstadt-Tailfingen - Schatten musste man am Sonntag suchen und deshalb waren die vielen Plätze unter den Sonnenschirmen heiß begehrt. Die Kinder suchten hingegen Abkühlung im großen Wassertisch. Das Konzept des veranstaltenden Kulturvereins "Tal-Gang-Art" war wieder einmal aufgegangen. Zum dritten Mal kamen aus allen Himmelsrichtungen die Menschen zusammen, um an den langen Tafeln zu essen.

Internationale Küche

Nein, kein "Food Sharing", obwohl auch das an einem Stand angeboten wurde. Vom Flammkuchen bis zum Kuchen gab es allerlei Leckereien, die man unkompliziert nach Tellergröße erwerben und verzehren konnte. Köstlich exotisch muteten die Speisen vom afrikanischen Kontinent an und die Damen der Ukraine hatten Kränze in Landesfarben im Haar. Es war überhaupt ein harmonisches Miteinander und Nebeneinander von Kulturen und Vereinen. Jeder trug zum Gelingen bei.

Biertisch an Biertisch

Wunderbar anzuhören waren die Gesänge der Kinder auf der Bühne, schön anzusehen die Kunstwerke, welche sie zu Papier brachten. Hier wurde gebastelt, dort gespielt. Die Unterhaltung von Groß und Klein war vielfältig und genial. Einen Sitzplatz konnte jeder finden, immerhin standen Biertisch an Biertisch und Bierbank an Bierbank, Sonnenschirm an Sonnenschirm. Alles schön einladend. Ob Saftbar oder Wasser – Hauptsache kühl und durstlöschend. Man konnte sich informieren, vergnügen, austauschen und natürlich essen. Nicht alleine, sondern in großer Gemeinschaft. Danach haben sich alle schon lange gesehnt.