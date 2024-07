So laufen die letzten Vorbereitungen

1 Die Transparente verkünden es: Die 17. Ausgabe der Schwenninger Kulturnacht steht in den Startlöchern. Am Samstag, 6. Juli, werden wieder mehrere tausend Besucher erwartet. Foto: Mareike Kratt

Am kommenden Samstag steigt in Schwenningen zum 17. Mal die „Nacht der Nächte“. Doch bis dahin gibt es noch eine Menge zu organisieren – allen voran für Projektleiterin Sandra Bummel. Unsere Redaktion durfte sie bei den Vorbereitungen begleiten.









Link kopiert



Es ist die wohl arbeitsreichste Woche für Sandra Bummel, Projektleiterin der Schwenninger Kulturnacht. Zwischen ihrem Büro im städtischen Kulturamt in Villingen und der Innenstadt Schwenningen ist sie in diesen Tagen mehrmals am Pendeln.