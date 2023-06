„S’ ist wieder Sommer, Sommer in der Stadt!“ Wer kennt ihn nicht, den Münchner Sommersong? Und wer kennt sie nicht, die „Lange Schwenninger Kulturnacht“, die am Samstag, 1. Juli, wieder zum angesagten Kultur- und Musiktreff wird?

Wenn die Lange Schwenninger Kulturnacht Anfang Juli stattfindet, dann weiß man: Der Sommer ist auch auf der Baar eingekehrt, die ersten heißen Tage sind vorbei, und die bevorstehende Nacht wird heiß. Bei der Schwenninger Kulturnacht haben Gruppierungen, Sportvereine, Tänzer, Folkloregruppen Sportler und viele mehr die Gelegenheit sich zu zeigen, ihr Tun vorzustellen und sich zu präsentieren.

Rund 100 Programmpunkte

Für die Besucher besteht die Qual der Wahl zwischen rund 100 Programmpunkten: Gehen sie auf die Konzerte und Darbietungen auf den Muslenplatz? Schauen sie auf dem Marktplatz vorbei? Oder gehen sie in den Mauthepark? Auf dem Hockenplatz wäre auch noch einiges geboten und nicht zu vergessen in den Straßen, wie beispielsweise in denen zwischen Marktplatz und Bürkstraße. Oder rund um die Fußgängerzone wie auch in der Alleenstraße. Nicht zu vergessen: Für die Kinder gibt es ebenfalls einiges: Beispielsweise tritt der Kinder- und Jugendzirkus auf, ein Kasperletheater ist dabei oder ein Mitmachzauberer.

Ein Abend für ganze Familie

Es ist viel geboten für die ganze Familie, für Nachtschwärmer und alle, die sich einen Abend lang treiben lassen oder fremde Kulturkreise kennenlernen wollen. Insgesamt sind es vier Open-Air-Bühnen verteilt auf den Muslenplatz, den Mauthepark, auf dem Marktplatz und dem Hockenplatz.

Eine komplette Übersicht zu dem vielfältigen Angebot des Abends, das von Musik bis zu kulinarische Genüsse geht, gibt in dem Faltflyer, den das Kulturamt als Organisator in diesem Jahr wieder aufgelegt hat oder unter unter www.kulturnacht-vs.de.

Bus-Shuttle für Nachtschwärmer

Für die Nachschwärmer ist das Kulturnacht-Bus-Shuttle eingerichtet. Die Pendelbusse verkehren zwischen dem Bahnhof Villingen und dem Hockenplatz in Schwenningen.

Von 17.30 bis 19.30 Uhr im 15-Minuten-Takt, ab 19.45 bis 4 Uhr im 30-Minuten-Takt. So ist auch gewährleistet, dass die zentrale Plätze der Doppelstadt miteinander verbunden sind. Ein weiterer fährt im Halbstundentakt zwischen 17.30 und 2.30 Uhr zwischen Obereschach (Schule), Weilersbach (Längentalstraße-Weidenbühlstraße) und Rössleplatz. Ein dritter Bus ist zwischen 17 und 2.30 Uhr halbstündlich zwischen Weigheim (Kirche, Mühlauserstraße, Weigheimerstraße) Mühlhausen (Weigheimerstraße, Dorfmitte, Ried) und dem Rössleplatz unterwegs. Der vierte fährt die Orte Rietheim, Pfaffenweiler, Herzogenweiler und Tannheim vom Bahnhof Villingen aus an, dieser wird ab Mitternacht die Heimkehrer fahren.