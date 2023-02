1 In der Richthofenstraße staute sich der Verkehr. Foto: Marc Eich

Nachdem die neue Höhenbegrenzung in der Peterzeller Straße in Villingen von Lastwagen mehrfach beschädigt wurde, hat die Stadt nun durchgegriffen. Am Mittwochmittag wurde die Brücke wie von der Verwaltung angekündigt gesperrt – und zwar sowohl für Lastwagen als auch für Autos.

Das Bauwerk bleibt so lange gesperrt, bis eine neue Höhenbegrenzung hergestellt wurde, um weitere Schäden an der in die Jahre gekommenen Brücke zu vermeiden. Eine der beiden Begrenzungen musste nach dem jüngsten Unfall am 5. Februar direkt abgebaut werden, nachdem dort ein Abschleppfahrzeug hängen geblieben war.

Umleitungsstrecke ist überlastet

Die Sperrung schien die Verkehrsteilnehmer kalt getroffen zu haben. Denn auf den umliegenden Straßen staute sich der Verkehr. Betroffen von den langen Fahrzeugschlangen waren die Sebastian-Kneipp-Straße, die Richthofenstraße und die Kirnacher Straße. Allerdings bleibt noch ein wenig Zeit, sich auf die Sperrung einzustellen und sich Ausweichstrecken zu suchen. Denn die Brücke wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen andauern.

Die Brücke in der Peterzeller Straße bleibt bis zu drei Wochen gesperrt. Foto: Marc Eich

Dann erhält die Höhenbegrenzung zusätzlich noch Blinklichter, um auf die verbotene Durchfahrt von Fahrzeugen über 3,5 Meter und 3,5 Tonnen aufmerksam zu machen. Der Neubau der Brücke ist im Maßnahmenkatalog der Stadt für 2024 vorgesehen.