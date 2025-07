Lange Rückstaus bei Peterzell: Plötzlich spielt die Ampel an der Bundesstraße 33 verrückt

Was ist denn hier los? Das dürften sich Autofahrer auf der Bundesstraße 33 zwischen St. Georgen und Mönchweiler gefragt haben. Eine Ampel sorgte für teils lange Rückstaus.

Kurze Zeit läuft der Verkehr auf der Bundesstraße 33 nahe des Hofladens von Obstbauer Haller bei Peterzell normal, dann stockt es wieder. Die Ampel, die zwischen dem Obst- und Gemüsehändler und dem alten Peterzeller Bahnhof – im Bereich der Kreuzung der B 33 mit der Hagenmoosstraße – Fußgängern ein sicheres Überqueren der Bundesstraße ermöglichen soll, schält auf Rot.

Und das aus unerfindlichen Gründen. Ein Fußgänger will hier nicht über die Straße – und auch sonst ist kein Auslöser der Rotphase auszumachen. Kurze Zeit später schält die Ampel wieder auf Grün, der Verkehr setzt sich in Bewegung – nur um kurz darauf schon wieder ausgebremst zu werden. Einmal mehr leuchtet es rot.

Autofahrer müssen in diesen Tagen viel Geduld mitbringen – ganz besonders im Feierabendverkehr. Unsere Redaktion erreichen Schilderungen von langen Rückstaus auf der Bundesstraße, die sich seit Dienstag in den frühen Abendstunden bilden. Und selbst im deutlich weniger dichten Verkehr um die Mittagszeit kriechen die Autos, die aus Richtung Mönchweiler kommen, schon im Bereich der Schoren-Kreuzung – einige hundert Meter vor der Ampel – bisweilen nur noch im Schneckentempo über die Straße.

Was ist da los? Eine Nachfrage beim zuständigen Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises bringt zunächst keine Erkenntnisse zur Ursache, sondern befeuert die vielmehr Verwirrung. Von einer Störung sei nichts bekannt, vermeldet Pressesprecherin Heike Frank noch am Mittwochnachmittag auf Anfrage unserer Redaktion.

Nur, um sich dann am Donnerstagmorgen zu korrigieren: Mittlerweile, sagt sie im Gespräch, habe man doch Kenntnis von einem Problem mit der Ampel. Direkt neben der Bundesstraße laufen aktuell Bauarbeiten – und eben die sind zum Problem geworden.

Induktionsschleife bei Arbeiten beschädigt

Franks Angaben zufolge wurde beim Verlegen eines Mittelspannungskabels eine Induktionsschleife der Ampel abgeschnitten. Diese sorgt eigentlich dafür, dass Autofahrer aus dem Bereich der Verkaufsstände rund um den Haller-Hofladen leichter auf die Bundesstraße einbiegen können.

Wenn alles klappt, funktioniert das so: „Die Ampelanlage erhält eine Anforderung über ein stehendes Fahrzeug an der Ausfahrt der Verkaufsstände. Dann wird eine 90-sekündige Wartezeit für den ausfahrenden Verkehrsteilnehmer ausgelöst und danach die B 33 rot signalisiert“, erklärt Frank.

Automatismus wird zum Problem

So weit, so gut. Doch durch die Beschädigung der Induktionsschleife ist es nun genau dieser Automatismus, der zum Problem wird. Denn die Rotphase für die B 33 wird nun eben in kurzen Abständen immer wieder ausgelöst – auch, wenn gerade kein Auto auf die Straße einbiegen möchte.

Neben der B 33 laufen derzeit Bauarbeiten – die wirkten sich nun negativ auf den Verkehr aus. Foto: Helen Moser

Noch am Donnerstagnachmittag, sagt Frank am Morgen, soll sich ein Mechaniker um das Problem kümmern und die Induktionsschleife repariert werden. Einziges Problem: Bis sie wieder ordnungsgemäß funktioniere, vergehen nach Auskunft der Landratsamtssprecherin sechs bis acht Wochen.

Zurück zur Normalität geht’s in einigen Wochen

Dennoch müssen sich Autofahrer auf der B 33 nicht an die vielen Rotphasen gewöhnen. Damit der Verkehr ungehindert fließen könne, werde die Einfahrt von den Verkaufsständen auf die B 33 zunächst nicht mehr in die Ampelschaltung einbezogen, erklärt Frank. Autofahrer, die aus dieser Richtung kommen, müssen daher vorerst – wie früher – auf eine Lücke im Verkehr warten. Die Ampel regelt für sie erst dann wieder den Verkehr auf der Bundesstraße, wenn die Induktionsschleife in einigen Wochen richtig funktioniert.