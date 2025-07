Am Samstag, 5. Juli, verwandelt sich die Innenstadt Schwenningens wieder in eine farbenfrohe Kulturmeile.

Das Motto der Langen Schwenninger Kulturnacht lautet „VollSchön“.

Von 18 Uhr bis in die Nacht erwartet die Besucher auf vier großen Open-Air-Bühnen, auf Plätzen, in öffentlichen Einrichtungen, in Kirchen und vielen anderen Locations ein abwechslungsreiches Programm: Tanz, Musik unterschiedlicher Genres, Theater, Aktionen und Ausstellungen.

„Über 1000 ehrenamtliche Akteure haben wieder ein buntes und reichhaltiges Angebot auf die Beine gestellt: kulturell und sportlich, laut und leise, poetisch und sinnlich, traditionell und modern, dazu Kulinarisches in großer Vielfalt“, zeigt die Stadt VS in einer Pressemitteilung auf.

Die Bands

Nach dem Verklingen der Kirchenglocken eröffnet Oberbürgermeister Jürgen Roth um 18 Uhr offiziell die Kulturnacht. Im Anschluss sorgen die „Follow Mes“ auf dem Muslenplatz mit moderner Marching-Band-Musik à la Meute oder Querbeat für beste Stimmung.

Auf den Bühnen der Stadt und in den Straßen Schwenningens wechseln sich Blasmusik mit Trommelklängen, Rhythmen verschiedener Kulturen mit Chorgesang, Popsongs mit Rockhits ab. Vereine und Gruppen laden mit Tänzen aus aller Welt zum Mitmachen und Entdecken ein.

Deejay Plus bringt mitreißende Livemusik auf die Bühne. Die Sweet Soul Music Revue SWEET begeistert das Publikum mit vierstimmigem Bläsersatz, groovender Rhythmusgruppe und Hammondorgel und perfektem Soul-Sound.

Zum krönenden Abschluss zaubert das Musikfeuerwerk um Mitternacht ein fantastisches Farbenspiel an den Himmel.

Eintrittsbändel

Eintrittsbändel kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Schüler und Studenten sowie Schwerbehinderte ab GdB 80 erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Schwerbehinderte mit Kennzeichen B erhalten einen Freibändel für die Begleitperson. Diese sind im Vorverkauf nur beim Amt für Kultur in Villingen sowie bei den Tourist-Informationen in Schwenningen und Villingen erhältlich. Der Eintritt für Kinder bis einschließlich 13 Jahre ist frei, es werden keine Bändel benötigt.

Weitere Informationen sowie Busfahrpläne und Flyer gibt es unter www.v-s.link/lskn. Am Veranstaltungstag sind die Tourist-Info Villingen von 9 bis 17 Uhr, die Tourist-Info Schwenningen von 9 bis 12 Uhr, die Stadtbibliothek Schwenningen von 10 bis 14 Uhr geöffnet – ideal für Kurzentschlossene, noch Eintrittsbändel im Vorverkauf zu erwerben.

Was verboten ist

Zur Sicherheit und zum Wohlbefinden aller Gäste sind folgende Gegenstände auf dem Veranstaltungsgelände verboten: Waffen sowie waffenähnliche Gegenstände, Feuerwerkskörper sowie Böller, Drogen und selbst mitgebrachte Speisen und Getränke.

Aufgrund der vielfältigen Musik-, Show- und Sportbeiträge sowie der hohen Besucherzahlen ist das Gelände besonders belebt und laut – daher sind Tiere auf dem Festivalgelände nicht gestattet.