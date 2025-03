Sieben Stunden lang entdecken, staunen, genießen – und dabei etwas über die eigene Heimat lernen: Dazu haben die Albstädter und ihre Gäste in der „Langen Nacht der Museen“ am 21. März Gelegenheit. Das Programm liefert Spaß für wirklich jedes Alter.

Zeit – das ist die Hauptzutat, wenn es ums Genießen geht. Davon gibt die Stadt reichlich in der langen Nacht der Museen am Freitag, 21. März, von 18 bis 1 Uhr in den schönsten Museen der Stadt.

Für zwölf Eure Eintritt das Kunstmuseum Albstadt, das Maschenmuseum Tailfingen, das Ebinger Heimatmuseum, das Museum im Kräuterkasten, die Stauffenberg-Gedenkstätte in Lautlingen, das Philipp-Matthäus-Hahn-Museum in Onstmettingen und den Ebinger KulTurm zu erleben – das gibt’s sonst nie. Dazu noch, wenn nicht nur die Sammlungen zu sehen sind, sondern ein kulturell hochwertiges Programm geboten wird.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher in den Albstädter Museen?

Das Kunstmuseum zeugt Dix. Foto: Luger

Kunstmuseum Albstadt: Es feiert – wie die Stadt selbst – sein 50-jähriges Bestehen mit der Jubiläumsschau „Otto Dix – Alpha Omega. Der komplette Bestand“, die bereits am 14. März um 18.30 Uhr eröffnet wird, tänzerischen Darbietungen der Ballettschule Weiß, einem klassischen Konzert mit Opernsängerin Bohdana Schibarew und Pianistin Oksana Stechyshyn sowie einer Live-Kunstaktion mit der Tübinger Radier-Künstlerin Anett Frey. Kurzführungen durch die aktuellen Jubiläumsschau und die Ausstellungen „Volker Lehnert – Land schaffen“ und „Kunstschätze – Die Sammlungen“ vervollständigen das reiche Programm in der „Langen Nacht der Museen“. Kunstvermittlerin Annika Güldner führt durch die Ausstellungen. Im Forum besteht die Möglichkeit, sich bei einem Glas Wein über das Gesehene auszutauschen.

Maschenmuseum Albstadt: In der Tailfinger Wasenstraße erwartet Gäste aller Altersklassen eine Performance von „Die Hunde“: Fäden werden gespannt, Maschinen angeschmissen und Soundabnehmer angebracht. Aktiv sind dabei Christof und Jeremias Heppeler. Für das leibliche Wohl wird Deftiges serviert: Die „Wurscht“ kommt direkt aus dem Waschkessel, und Vegetarisches gibt es natürlich auch, während Feuerkörbe die Nacht um das Maschenmuseum erhellen. Textilkünstlerin Brigitte Ammann baut für diesen Abend ihr Atelier im Museum auf und arbeitet live vor Ort in ihrer einzigartigen Quilttechnik an farbenfrohen Wandbehängen. Dabei ist sie digital verbunden mit der Künstlerin Anett Frey im Kunstmuseum.

Textilkünstlerin Brigitte Ammann (Zweite von rechts), hier bei der Vernissage ihrer Ausstellung „Textile Verbindungen“, baut ihr Atelier im Maschenmuseum auf. Foto: Kappe

Museum im Kräuterkasten: Im Ebinger Hof werden die jüngeren Besucher mit ihrem Frühlingslaternenlauf die Dunkelheit vertreiben und zusammen mit der freien Museumspädagogin Carmen Bitzer-Eppler die Innenstadt mit einem bunten Lichtermeer erleuchten. Bei einem Vortrag in historischer Gewandung informiert Kurator Jürgen Scheff über die archäologischen Schätze der Region. Das Motto: „Im Festgewandt ins Totenland.“

Jürgen Scheff zeigt die Preziosen des Kräuterkasten. Foto: Nölke

Philipp-Matthäus-Hahn-Museum: Im Onstmettinger Kasten werden geheimnisvolle Wunderwerke der Feinmechanik ergründet. In spannenden Expertengesprächen erfahren die Gäste, warum die Feinmechaniker der Region so wichtig waren für die industrielle Entwicklung Deutschlands.

Fritz Brenner führt durchs Philipp-Matthäus-Hahn-Museum. Foto: Eyrich

Stauffenbergschloss Lautlingen: Im Konzertsaal spielt Pianist Wolfgang Fischer ein Romantik-Konzert bei Kerzenschein. Die Stauffenberg-Gedenkstätte lädt mit Sonderführungen zum Erkunden ein, und kurze Gespräche kreisen rund um das Thema Erinnerungskultur.

Ebinger Heimatmuseum: Im Spitalhof erfahren die Gäste von den Kuratoren Gerd und Hildegard Lichtenberg, wie sich der Alltag in vergangenen Zeiten ohne elektrisches Licht gestaltete – in einer Region, in der es von Näherinnen nur so wimmelte.

Musiziert im Stauffenberg-Schloss: Wolfgang Fischer. /N.N.

KulTurm: Unter dem Motto „Kunst & Cocktails“ öffnet der KulTurm in der Ebinger Bahnhofstraße seine Türen und lädt zu einem besonderen Abend ein. Wer die Ausstellung des Albstädter Künstlers Bernd Zimmermann bisher verpasst hat, bekommt an diesem Abend Gelegenheit, einige seiner Werke zu entdecken: Grafiken, Aquarelle und Skulpturen aus verschiedenen Materialien. Im musikalischen Programm sorgen junge, aufstrebende Bands – „Sincubus“, „The Krone“ sowie „Aysu und Band“ für den passenden Soundtrack, während das Team von Andiamo Events erfrischende Cocktails mixt.

Das konkrete Programm mit Zeitangaben wird bald über die Online-Kanäle der jeweiligen Häuser veröffentlicht.

Das Ticket für 12 € berechtigt zum Eintritt in alle teilnehmenden Museen und ist ab sofort im Vorverkauf in der Tourist-Information im Rathaus Albstadt, im Kunstmuseum und in den Kulturmuseen erhältlich.