Wetterstation in Balingen 2021 – seit langem ein kälteres Jahr

Der Jahreswitterungsbericht von Karl-Heinz Jetter ist da: 2021 war im Vergleich zum Durchschnittswert der Vergleichsperiode 1991 bis 2020 mit 9,3 Grad um 0,2 Grad zu kalt. Nach den vielen Jahren, in denen es Jahr für Jahr wärmer wurde, nun ein etwas kälteres Jahr. An Jetters Station in Heselwangen war es durchschnittlich 9,1 Grad warm.