Lange Historie: Schramberger Braustube Schraivogel schließt

1 Die Braustube Schraivogel in der Schramberger Fußgängerzone schließt demnächst. Foto: Johannes Fritsche

Nach einem Jahr und acht Monaten des Restaurant- und Gaststättenbetriebs beginnt bei der Traditionsgaststätte Braustube Schraivogel wieder die Suche nach einem Pächter.









Link kopiert



Im Februar 2023 hatte Janeta-Adelina Balica den Schraivogel als neue Pächterin übernommen und sich damit „einen Traum“ erfüllt, wie sie damals am Eröffnungstag sagte. Geboren und aufgewachsen in Rumänien war Balica im November 2003 nach Deutschland gekommen, begann im Jahr darauf in einem kroatischen Restaurant zu arbeiten, wo sie sich in der Folgezeit die Erfahrung und das Rüstzeug für die Führung eines eigenen Restaurants erwarb.