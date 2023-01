1 Komisch sehen sie aus, die Bänke in Schwenningen. Foto: Gottfried Schmidt

Eine 3,20 Meter lange Bank mit einer viel zu kurzen Lehne – wo gibt es denn sowas? Diese lassen sich in Schwenningen finden – und haben durchaus ihren Sinn, wie die Stadt verrät.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Aufmerksame Spaziergänger in der Schramberger Straße in Schwenningen mögen sich vielleicht auch gedacht haben: Warum haben die Sitzbänke eigentlich so kurze Lehnen?

So stellte sich auch der Schwenninger Kreisvorsitzende der CDA, Gottfried Schmidt, die Frage. Die Bank sei 3,20 Meter lang – die Lehne lediglich 1,20 Meter. Sinnlos, so seien die Bänke in direkter Nähe zu einer Seniorenwohnanlage und dem Hospiz Via Luce, Bequemlichkeit sollte angesichts der Lage also erwartbar sein. Gibt es hier etwa einen tieferen Sinn?

Oxana Zapf von der städtischen Pressestelle erklärt die kurzen Lehnen so: Das Baugebiet Eschelen sei ein neues und modernes Wohngebiet. Das gewählte Stadtmobiliar soll dieser Moderne entsprechen und gleichzeitig zum Verweilen einladen. Die merkwürdig aussehenden Bänke sind laut Zapf eine Kombination zwischen Hockerbank und Bank mit Sitzlehne und sollen durch diesen Kombi-Charakter eine hohe Anzahl variabler Sitzmöglichkeiten bieten.

Es liegt an der Sitzposition

"Die Möglichkeit für alle Altersgruppen eine optimale und entspannte Sitzposition zu finden, lädt daher zu einem längeren Verweilen auf der Bank ein", schreibt Oxana Zapf.

Und: "Positive Erfahrungen mit solchen Kombinationen konnten in der Fußgängerzone Schwenningen gesammelt werden. Hier wurden Baumquartiere so gebaut und mit kleineren Rückenlehnen ausgestattet, dass diese zum variablen Sitzen verwendet werden können. Die überaus gute Inanspruchnahme dieser Sitzmöglichkeiten zeigt ein weitergehendes Interesse der Bürger nach derart gestaltetem Stadtmobiliar auf."

Die seltsamen Bänke in Schwenningen haben also durchaus ihren Sinn – doch ist dieser wohl Geschmackssache.