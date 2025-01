1 Ortsvorsteher Jürgen Marienfeld und Heike Grüner vor der Lagerhalle „Öschlestraße/Ecke Waldstraße“, die den neuen Heinstetter Dorfladen beherbergen soll. Auf 133 Quadratmetern im rechten Teil des großen Gebäudes ist der „Emmiy“-Selbstbedienungsladen vorgesehen. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer

Noch in diesem Jahr wird es ein Dorfladen in Heinstetten eröffnen. Es gibt dafür Fördermittel, der Meßstetter Gemeinderat befürwortete ein städtisches Miet-/Finanzierungskonzept – und die Verträge sind bereits unterzeichnet.









Der Dorfladen ist weit mehr als nur ein Ort zum Einkaufen: Er ist ein Stück dörflichen Lebens und der Identität. So war es über Jahrhunderte hinweg in vielen kleinen Orten. Idylle von gestern, die nur selten zu neuem Leben erwacht – außer in Heinstetten.