Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, hat beim Kälberaufzuchtsbetrieb Benz in Friesenheim zu einem Fachgespräch eingeladen. In Sachen Überzeugung und Verbraucher gebe es noch Luft nach oben.

Mehrere Auszeichnungen hat der Kälberaufzuchtsbetrieb von Familie Benz bereits erhalten. Viele Politiker haben sich den Betrieb einmal angesehen. „Aber einen Minister hatten wir noch nie bei uns auf dem Hof“, sagt Franz-Josef Benz, der mit Ehefrau Beate Benz den Betrieb vor knapp 40 Jahren gegründet hat. 2021 erhielt das Ehepaar den Tierschutzpreis des Landes Baden-Württemberg. „Selbstverständlich habe ich den Minister damals eingeladen, sich unseren Betrieb aus der Nähe zu betrachten“, erklärte Franz-Josef Benz gegenüber unserer redaktion. Dieser sei jedoch verhindert gewesen.

Am Dienstagnachmittag hat es geklappt. Kaum war der Minister auf dem Hof, ging es auch schon in den Stall. „Es ist ein Vorzeigebetrieb. Das Konzept der Kälberaufzucht und die Vermeidung von Kälbertransporten überzeugt“, attestierte der Minister. Er selbst habe das Kalbfleisch in der Jugend noch als Delikatesse gekannt. Neue Märkte gelte es heute zu erschließen. Viehhaltung für die Kälber sei auf den landwirtschaftlichen Höfen kaum mehr möglich. Zu kosten- und arbeitsintensiv sei die Haltung. Umso wichtiger seien Betriebe wie der in Friesenheim, der die Kälber auf den Höfen im Schwarzwald abhole und aufziehe.

Transparenz ist für Betriebe unerlässlich

„Wer Milch trinkt und Käse isst, bekommt das nur, wenn es auch das Kalb gibt“, erklärte Benz. Auf ausreichend Platz für die Tiere werde enorm geachtet. „Wir wollen, dass es unseren Tieren gut geht, dann haben wir auch Spaß an unserer Arbeit“, erklärte Benz. Aber vom Wohl der Tiere allein lasse sich der Hof nicht betriebswirtschaftlich halten. Es brauche die Abnehmer, die Metzgereien, die Lebensmittelmärkte und die Überzeugung der Geschäftsführer, dass gutes Fleisch aus bester Aufzucht seinen Markt erhält. „Für gute Ware bezahlt der Verbraucher auch einen guten Preis“, wusste Jörg Hieber, Seniorchef und Begründer der Hieber-Märkte im Lörracher Raum. Kalbfleisch aus der Kälberaufzucht in Friesenheim werde bei ihm bestens beworben. Ein weiterer Partner sind die Edeka-Märkte. Dass diese für das Kalbfleisch aus Friesenheim noch besser ausbaufähig wären, stellte Rainer Huber, Sprecher der Geschäftsführung Edeka Südwest, selbstkritisch fest. Neue Konzepte in der Vermarktung sollen folgen.

„Wer die Lieferkette sicherstellt und offenlegt, bekommt auch den Markt“, erklärte Hieber. Transparenz sei das oberste Gebot. Wenn die Kunden wissen, sie könnten beim Erzeuger jederzeit aufkreuzen, dann sei das die beste Werbung. Im Umkehrschluss bezahlten die Kunden für gute Qualität auch gern einen höheren Preis. Vom Preisdumping wolle er nichts wissen. Faire Preise beginnen beim Erzeuger. Über die Qualität des Produktes gelinge eine Vertrauensarbeit und damit eine Kette, die stimme. „Wir erzählen die Geschichten, die hinter unseren Produkten stehen“, betonte Hieber. „Ohne Aufklärung funktionieren die Preise nicht. Eine dieser Geschichten schreibe Familie Benz. Sicher wäre dieses Modell der Kälberaufzucht ausbaufähig, so Franz-Josef Benz. Aber dazu brauche es garantierte Endabnehmer. Es gäbe genug landwirtschaftliche Betriebe, die diese Form der Kinderstube für eine tiergerechte Kälberaufzucht mitgehen würden. Nur wenn der Kunde mitziehe, hätten die Kälber in der Region ein Chance zur Aufzucht. Benz ist zuversichtlich: „Das bekommen wir hin, aber wir brauchen die Abnehmer.“ „Ein großes Tierschutzanliegen ist, dass wird die Tiere nicht nach Spanien schicken, sondern lieber hier behalten und damit eine gute Wertschöpfung erfahren“, betonte Hauk. „Jede Verschärfung von Tierschutzbestimmungen dreht den mittelständischen Betrieben den Hahn zu. Mit Verboten bringen wir die Menschheit nicht weiter,“ fügte er hinzu. Die Landwirtschaft brauche verlässliche Bestimmungen für einen längeren Zeitraum.

Geschichte und Ausstattung des Betriebs

Im Jahr 1984 gründete Metzger Franz-Josef Benz die Viehhandlung im Industriegebiet Friesenheim. 2006 begann er mit Ehefrau Beate mit der Kälberaufzucht. Seit 1992 trägt er die Zertifizierung EU-Verlade- und Sammelstelle. Der Betrieb beschäftigt sieben Mitarbeiter und zieht im Jahr gut 1000 Kälber auf. Davon sind gut 70 Prozent männlich. 65 Prozent der Kälber kommen auf den Markt und 35 Prozent wieder zurück auf die Wiese. Auf dem Hof von Familie Benz sind Tiere von Höfen aus der Ortenau und angrenzenden Landkreisen. Es gibt große Laufställe, Tageslicht, Strohhaltung und tiergerechtes Futter. Kurze Transportwege zeichnet das Unternehmen aus. Seit Januar 2021 ist der Betrieb QS-zertifiziert.