Landwirtschaftsmesse: Grüne Woche mit Besucherzuwachs: 310.000 unterm Funkturm

3 Die Veranstalter der Grünen Woche sehen die Messe dieses Jahr als Erfolg. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa

Flaute, welche Flaute? Die Veranstalter der Berliner Landwirtschafts- und Verbrauchermesse zeigen sich hochzufrieden. Wer kam, gönnte sich was.









Berlin - Die Grüne Woche hat in diesem Jahr 310.000 Menschen angelockt, rund 13 Prozent mehr als 2024. Die Zahl nannten die Veranstalter in ihrer Schlussbilanz der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse. Trotz Wirtschaftsflaute zeigten sich die Besucherinnen und Besucher kauffreudig: Mehr als 160 Euro pro Kopf gaben sie den Angaben zufolge aus, unter anderem an den 800 Essensständen.