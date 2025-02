Dazu hieß der Vorsitzende Bernhard Kienzler vor allem Gastredner Andreas Braun, Bürgermeister von Unterkirnach und Kreistagsmitglied, im Sporthäusle willkommen.

Blick auf die Bauerndemos Kienzler blickte auf das Jahr 2024 mit den Bauerndemos zurück: „Auch wir Nußbacher waren voll dabei.“ Besonders beeindruckend sei die Demo auf dem Marktplatz in Triberg gewesen. Alles sei geordnet und friedlich abgelaufen. Es nahmen auch Spediteure und Handwerker am Protest teil. „Überhaupt fanden wir große Solidarität in der Bevölkerung gegen diese verfehlte Politik in vielen Bereichen“, so Kienzler.

Teil des Vereinslebens Auch beim Vereinsleben in Nußbach ist der Landwirtschaftliche Ortsverein aktiv dabei. So brachte er sich beim Narrentreffen und beim Weihnachtskonzert der Musik- und Trachtenkapelle tatkräftig ein. Höhepunkt war das Heugausfest am 28. Juli bei der Nußhurtkapelle.

Die Landwirtschaft Das landwirtschaftliche Jahr mit viel Regen brachte zwar genügend Futter auf der Weide, aber das Winterfutter trocken heimzubringen war sehr schwierig. Heu oder dürres Öhmd zu machen, war kaum möglich. Zum Glück habe es vergangenes Jahr keine Vorfälle mit dem Wolf gegeben. Da aber 2022 in Nußbach ein Kamerunschaf und ein Kalb gerissen worden seien, bleibe die Angst, dass so etwas wieder vorkommt.

Ehrungen Für 25-jährige Treue zum Ortsverein wurden Rafael Kammerer, Ottmar Schneider und Reinhold Kratt von Clemens Hug vom Kreisvorstandsteam sowie vom Vorsitzenden Bernhard Kienzler geehrt. Eine besondere Ehrung erhielt Manfred Hilser, der knapp 30 Jahre Kassierer ist und zudem das vereinseigene Zelt schon 20 Jahre zu den Nußbacher Festen transportiert und ehrenamtlich auf- und abbaut. Bernhard Kienzler dankte ihm mit einer Urkunde und einem Gutschein.

Es folgten die Berichte von Schriftführerin Andrea Kienzler und Kassierer Manfred Hilser. Durch den notwendigen Kauf von neuen Zeltplanen fiel der Gewinn 2024 gering aus.

Wahl steht bevor Nach dem Abhandeln der Regularien wurde es politisch. Aufgrund der bevorstehenden Bundestagswahlen am 23. Februar hatte der landwirtschaftliche Ortsverein Bürgermeister und Kreistagsmitglied Andreas Braun eingeladen. Interessiert folgten die Anwesenden den Ausführungen Brauns zur Sozial-, Bildungs-, Energie- und Wirtschafts-Politik. Auch landwirtschaftliche Themen kamen zur Sprache. Nach den ausführlichen Worten von Braun folgte eine sehr engagierte Diskussion und es konnten Fragen gestellt werden. Insgesamt ein sehr informativer und gelungener Abend, wie der Landwirtschaftliche Verein mitteilt.