Landwirtschaft wie früher: Nostalgie pur - das Drescherfest lädt zum dritten Mal auf den Randen ein

Die Dreschergemeinschaft Randen rückt zum dritten Mal ein Stück Landwirtschaft von einst in den Fokus. Am 22. und 23. August lädt sie in Blumbergs höchstgelegenen Ortsteil.
Die Veranstaltung findet erneut auf einem Feld von Frank Greitmann statt, welches sich auf der Kuppe zwischen Waldrand bis zur Scheune vor der alt-katholischen Kirche erstreckt. Die Motivation, das im zweijährigen Rhythmus stattfindende Fest auszurichten, liegt aufgrund der hohen Resonanz auf die beiden bisherigen Ausgaben auf der Hand. Das Interesse an einer lebendigen historischen Landwirtschaft ist ungebrochen. Das zeigen die vielen Traktoren- und Oldtimertreffen landauf und landab oder überregional bekannte Veranstaltungen wie das Kramer-Treffen in Gutmadingen.