Landwirtschaft in Unterreichenbach: Aus dem Nichts einen Bauernhof geschaffen

Meist sterben Bauernhöfe. Selten entstehen sie dort, wo vorher nichts war. So geschehen in Kapfenhardt mit dem Leimenäckerhof – eine Art Start-up in der Landwirtschaft. Wie ging das?
Der Leimenäckerhof in Kapfenhardt wurde auf der grünen Wiese gegründet? Darüber hat sich der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, Peter Hauk, ein Bild gemacht. Er besuchte den Bauernhof. Bei dieser Gelegenheit erzählten die beiden Hofeigentümer, Nadine und Carsten Göz, ihre Geschichte.