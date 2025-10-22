Landwirtschaft in Triberg: Wolf und Biber bereiten Probleme

Die Tierarten stellen die Landwirte vor Herausforderungen. Abschussquoten und Umsiedlung standen bei der Hauptversammlung in Gremmelsbach zur Diskussion
Der Ortsverein Gremmelsbach des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) hatte bei seiner Hauptversammlung nicht nur den Ortsverein Nußbach zu Gast, sondern auch die beiden Kandidaten für die Wahl des Triberger Bürgermeisters am Sonntag, 9. November, Tomasz Stuka und Sven Ketterer, die zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit auftraten.