Landwirtschaft in Schonach: Hummelhof gibt Einblicke in den Bauernhof

1 Auf dem Hummelhof leben Freilandputen und Rinder. Foto: Landratsamt

Über die Herausforderungen in der Landwirtschaft informieren verschiedene Exkursionen. Die Führungen sind Teil einer landesweiten Aktion „Gläserne Produktion“. Das bietet der Hummelhof in Schonach an.









Welche Herausforderungen es mit einem Bauernhof gibt, der im Schwarzwald auf über 1000 Höhenmetern im Nebenerwerb betrieben wird, können Teilnehmer der Veranstaltung „Gläserne Produktion“ am Mittwoch, sowohl am 28. August als auch am 25. September, erfahren, wie das Landratsamt schreibt. Auf dem Hummelhof können Besucher zudem an diesen beiden Tagen jeweils von 14 bis 17.30 Uhr an der Bauerngartenroute teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.