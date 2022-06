3 Futterzeit für die Kühe auf dem Hübl-Hof Foto: Ganswind

Horb-Nordstetten - Umgang mit Tieren und Natur – muss das bei der konventionellen Landwirtschaft schlecht laufen? Diana und Thomas Hübl widersprechen diesem Vorurteil entschlossen und wollen der Bevölkerung wieder mal bei einem Tag der offenen Tür die Möglichkeit geben, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen. "Nach zwei Jahren Corona-Pause wollen wir das endlich wieder anbieten, um den Menschen zu zeigen, wo ihre Lebensmittel herkommen", sagt Diana Hübl.

Die Landwirtschaft hatte schon vor dem Ukraine-Krieg keine leichte Situation. Nun sind einige Herausforderungen dazugekommen. Die Hübls geben unseren Lesern einen Einblick:

Preisanstieg beim Mineraldünger

"Viele sind davon genervt, wenn wir Gülle nutzen, aber wir führen damit der Natur wieder etwas zurück. Es ist ein Kreislauf, bei dem kein Schritt ungenutzt bleibt", berichtet Diana Hübl. Landwirten werden teilweise Wiesen gekündigt, weil der Gülle-Geruch nicht gewollt sei. Dabei sei der Gülle-Einsatz ressourcenschonend, betont Thomas Hübl. Außerdem werde mittlerweile deutlich gezielter Gülle eingesetzt. "Die Sperrzeiten sind ausgeweitet worden", berichtet der Landwirt. Diana Hübl fügt hinzu: "Durch Bodenproben wissen wir heutzutage auch viel genauer, wie viel Dünger ein Boden benötigt. Wir können damit auch ganz gezielt einzelne Mineralien einsetzen." Und da ist man schon bei einem weiteren Punkt, warum Gülle noch wichtiger geworden ist. Der Preisanstieg für Mineraldünger war zuletzt gewaltig. Wegen hoher Energiekosten drosselt beispielsweise die Industrie die Produktion von Mineraldünger.

Auch Tierfutter deutlich teurer

"Ich bin froh, dass Thomas im Februar einen Kontrakt für Tierfutter unterzeichnet hatte. Ich hatte ihm schon Vorwürfe gemacht, dass er für mehrere Monate im Voraus bestellt hat", berichtet Diana Hübl schmunzelnd. Der Kontrakt sichert den Hübls für die kommenden Monate noch einen nicht ganz so hohen Preis für Tierfutter. "Da haben wir Glück gehabt." Wie hoch ist die Steigerung aktuell? "Vorher hat man so 350 Euro pro Tonne gezahlt, aktuell sind es so 500 bis 600 Euro pro Tonne", so Thomas Hübl.

Steigende Energiekosten

"Wir sind froh, dass wir in den vergangenen Jahren immer mehr in Fotovoltaik investiert haben", berichtet die Landwirtin und verweist auch hier auf den ökologischen Fußabdruck, den es auch bei einer konventionell betriebenen Landwirtschaft geben kann. Mit dem Solarstrom könne ein großer Teil des nicht geringen Energieeinsatzes abgedeckt werden. "Andere Landwirte haben gerade mit einem großen Anstieg der Energiekosten zu kämpfen."

Preisanstieg bei Lebensmitteln

Auch in der Direktvermarktung sind die Auswirkungen der Inflation und der allgemeine Preisanstieg zu bemerken. "Wir haben aber bei unseren Eiern nicht sofort wie der Handel erhöht, da wir das Futter noch günstiger einkaufen konnten." Weitere Zusatzkosten bei den Eiern: pro Huhn bleibt künftig ein Hahn am leben und wird nicht mehr geschreddert. "Wir könnten unsere Hühner auch im Ausland kaufen, aber das wollen wir nicht", erklären die Hübls.

Und wie sieht es bei den anderen Produkten aus? Das Sortiment bei den Hübls ist immer weiter gewachsen. Fleisch von Metzger Schmid aus Bittelbronn, Wurst von Haid aus Bad Imnau, Schinken von der Schinkenmanufaktur Singer, Mehl von der Walz Mühle, Kartoffeln von Lipp & Wuttke in Altheim, Linsen und neuerdings auch Spargel von Kronenbitter aus Dettingen. Auch die Steigerung der Fleischpreise ist beim Hofverkauf beispielsweise angekommen. Dennoch: Wer die Preise bei Hübls und anderen Direktvermarktern betrachtet, könnte überrascht sein. "Ein Euro pro Liter Milch kann sich sehen lassen", so die Hübls.

Und wie ist die Entwicklung bei der Direktvermarktung? "Es ist ein kontinuierliches Wachstum, da auch das Angebot immer weiter ausgebaut wurde", berichtet Thomas Hübl. "In Corona-Zeiten gab es einen richtigen Boom. Da haben auch viele Familien unseren Hof als Ausflugsziel genutzt", berichtet Diana Hübl. Ihr Mann ergänzt: "Ich freue mich immer, wenn jemand nach seinem Einkauf im Supermarkt noch bei uns anhält und etwas einkauft. Man hätte es ja auch einfacher haben können und bereits im Supermarkt kaufen können." Übrigens: Mehl war niemals bei Hübls ausverkauft. "Hamsterkäufe hat es auch gegeben. Aber das hat wieder abgenommen."

Bewirtschaftung der Felder

Der Ukraine-Krieg sorgt für Mangel bei Weizen und Raps. Die Raps-Saat wurde aber bereits vor dem Krieg im vergangenen Herbst ausgesät. "Wir behalten die Fruchtfolge bei", betont das Landwirte-Ehepaar, auch wenn es aus der Politik grünes Licht gibt, auch zwei Mal hintereinander beispielsweise Weizen anzubauen. "Wir benötigen auch Mais und Futtergerste für unsere Tiere", sodass wir unsere Felder auch dafür nutzen.

Bio-Markt in der Krise?

Ein Wechsel auf Bio-Landwirtschaft kommt für Hübl nicht in Frage, obwohl viel Bio bei ihnen drin steckt. "Natürlich setzen wir auch Pflanzenschutzmittel ein, aber in deutlich geringerem Maße. Insektizide mussten wir in diesem Jahr kaum einsetzen." Die Hübls sehen auch Schwierigkeiten auf den Bio-Sektor zukommen. "Aufgrund der Preissteigerungen greifen die Konsumenten doch mehr und mehr zu den günstigeren Produkten. Die Bio-Preise sind da nicht zu halten, oder die Produkte bleiben in den Regalen stehen."

Info: Tag der offenen Tür

Wer sich über den Betrieb der Familie Hübl auf dem Buchhof informieren möchte, kann das am Samstag, 3. Juni, ab 16 Uhr. "Dann feiern wir vier Jahre Direktvermarktung von Hübls Milch und Eiern." Angeboten wird eine Führung durch den Betrieb, eine Malecke für Kinder, eine Schinkenverkostung von Schinkenmanufaktur Singer sowie Speis und Trank.

