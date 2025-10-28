Tag der offenen Stalltür in Dürrenmettstetten: Besuchermassen strömen auf die Höfe - Vogelgrippe ist auch Thema

Die drei großen Höfe der Familien Steinwand, Trick und Frey zeigten den Besuchern, was Dürrenmettstetten in Sachen Landwirtschaft alles zu bieten hat. Eine Halle blieb aufgrund der aktuellen Situation jedoch geschlossen.
Die Zahlen sind dramatisch. Mehr als 500 000 Hühner, Enten, Gänse und Puten mussten bereits deutschlandweit aufgrund der Vogelgrippe getötet werden. Die Ausbreitung erfolge ungewöhnlich früh und rasant, teilt das Friedrich-Loeffler-Institut mit. Doch der Höhepunkt des Vogelzugs – das Virus wird durch infizierte Kraniche übertragen – stehe noch bevor.