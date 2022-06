1 Kathrin Schwab und Christoph Trütken folgen den Erläuterungen von Alois Kapfer (Mitte) zur Konsistenz der Kuhfladen. Foto: Bombardi

Weideland unter ökologischen Voraussetzungen zu bewirtschaften, ohne dabei in ökonomische Schwierigkeiten zu geraten – das ist für Landwirte eine Herausforderung. Ein Spagat, der auf dem Antonihof täglich stattfindet.















Bad Dürrheim - Biolandwirt und Betriebsinhaber Christoph Trütken erläuterte während eines Weidespaziergangs, wie es möglich ist, Weideland unter ökologischen Voraussetzungen zu bewirtschaften, ohne dabei in ökonomische Schwierigkeiten zu geraten. Er sah zufrieden aus, als er eine Besuchergruppe über die Weiden des Antonihofs begleitete und erläuterte, weshalb er gemeinsam mit Ehefrau Birgit Strohmeier den Weg zu einem ganzheitlichen (holistischen) Weidemanagement eingeschlagen hat. Zum einen liegt es an der naturnahen Beweidung, welche unter anderem die Biodiversität fördert und einen wichtigen Baustein einer nachhaltigen Bewirtschaftung darstellt.

System der Artenvielfalt

Der Spaziergang erfolgte in Begleitung von Alois Kapfer, dem Vorsitzenden des bundesweiten Vereins Naturnahe Weidelandschaften. Der aus Tuttlingen stammende Landschaftsökologe bezeichnete das ganzheitliche Weidemanagement als ein System das eine Artenvielfalt, Ökologie, Klima- und Umweltschutz positiv beeinflusst. In einem ersten Schritt unterteilte Trütken das Grünland auf dem Antonihof in rund 100 Koppeln. Er pflanzte vor kurzem 600 Bäume und diverse Heckenstreifen an, die bis in ein paar Jahren den Tieren Schatten spenden.

Bereits heute beweiden die Rinder jede Koppel nur für rund 1,5 Tage bevor Trütken sie zur nächsten Koppel weiterführt. So wird eine Ausbeutung der Grünlandfläche vermieden, der nun eine Ruhephase von sieben Wochen bevorsteht, bevor die erneute Beweidung erfolgt. Die Weide hat genügend Zeit um sich zu erholen, die Biodiversität zu steigern und unterschiedlichen Pflanzen und Tieren die Chance zu geben sich weiterzuentwickeln. Denn die Kühe fressen nur die oberen Teile der Flora ab, die sich auf der Weide bildete. Der Rest verbleibt im Boden und bildet sein Wurzelsystem weiter aus.

Kein Kunstdünger

Mit Grüngutschnitt und den Kuhfladen bildet sich mit der Zeit wertvoller Humus, der in der Lage ist, den Kohlenstoff zu binden und so das klimaschädliche Kohlendioxids zu reduzieren. Zudem entziehen die Pflanzen der Luft das Kohlendioxid. "Da wir keine industriell hergestellten Dünger einsetzen, weist unser Grünland eine natürliche Stickstoffzusammensetzung auf. Es wachsen Pflanzen und Gräser, die im Falle einer Überdüngung keine Chancen hätten sich zu entwickeln."

Probleme, dass eine Rinderherde nur ungern von Koppel zu Koppel geht gibt es keine. Im Gegenteil: Wenn der Biolandwirt den Weg von einer zur nächsten Koppel öffnet, folgten die Rinder Christoph Trütken wie von selbst, da sie von den Delikatessen wissen, die auf sie warten. Nach der Beweidung durch die Rinder, kommen die Hühner auf die Weide, welche sich unter anderem von den Würmern und Insektenlarven in den Kuhfladen ernähren und so dafür sorgen, dass den Rindern erspart bleibt, chemikalienbelastete Arzneimittel gegen Wurmbefall aufzunehmen.

Sechs Jahre Lebenserwartung

Der Antonihof betreibt seit 2008 eine biologische Landwirtschaft. Sein Bestand zählt 45 Kühe und Kälber, die ungefähr zwischen April und November auf den rund 70 Hektar Grünland weiden. Er betreibt eine Mutter- und ammengebundene Kälberaufzucht, deren Lebenserwartung bei durchschnittlich sechs Jahren liegt. Der Milchertrag der so aufgezogenen Kühe beträgt durchschnittlich 5000 Liter pro Jahr und bei entsprechender Witterung und Futtervorkommen im Optimalfall 8000 Liter. Die Der Ertrag einer konventionell aufgewachsenen Kuh beträgt zwischen 6000 und 10000 Liter pro Jahr. Doch deren Lebenserwartung liegt im Schnitt bei fünf Jahren und ist damit um ein Jahr geringer.