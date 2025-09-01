Landwirtschaft im Kreis Lörrach: Wie sich der Klimawandel bemerkbar macht

Dieses Jahr kamen Hitzerekorde und Dürre deutlich früher als in der Vergangenheit. Warum Landwirte dennoch ein positives Fazit ziehen können.
Die Witterung war auch in diesem Jahr vielerorts eine Herausforderung für die Landwirtschaft. Es zeichnet sich ab, dass die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel immer wichtiger wird. Ausgehend von einem feuchten bis sehr nassen Herbst 2024, der die Aussaat von Wintergetreide erschwerte, folgte ein milder Winter und ein erstes Halbjahr 2025, das geprägt war von ungewöhnlicher Wärme und Trockenheit.