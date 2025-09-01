Landwirtschaft im Kreis Lörrach: Wie sich der Klimawandel bemerkbar macht

Dieses Jahr kamen Hitzerekorde und Dürre deutlich früher als in der Vergangenheit. Warum Landwirte dennoch ein positives Fazit ziehen können.

Die Witterung war auch in diesem Jahr vielerorts eine Herausforderung für die Landwirtschaft. Es zeichnet sich ab, dass die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel immer wichtiger wird. Ausgehend von einem feuchten bis sehr nassen Herbst 2024, der die Aussaat von Wintergetreide erschwerte, folgte ein milder Winter und ein erstes Halbjahr 2025, das geprägt war von ungewöhnlicher Wärme und Trockenheit.

Früher Hitzerekord Dieses Jahr kamen Hitzerekorde und Dürre deutlich früher als in der Vergangenheit. Vielerorts lief die Bewässerung auf Hochtouren. Bei der Getreideernte beobachtet Heinz Kaufmann, Kreisverbandsvorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), einen leicht überdurchschnittlichen Ertrag. Der Landwirt moniert aber die Qualität: Weil der Proteinwert nicht stimme, reiche es nur für Futtergetreide. Die zeitweise große Hitze hat zu kleineren Körnern und einem dementsprechenden mageren Mehlkörper geführt. Die Vegetation sei dieses Jahr früh dran, merkte Kaufmann bereits vor einigen Wochen an. So sei die Wintergerste bereits im Juni gedroschen worden.

Vielerorts musste beregnet werden

Wegen der Trockenheit musste teils fleißig beregnet werden, verweist er insbesondere auf Saatgutgewinnung und Sonderkulturen. Nicht zuletzt hätten die Körnermaisflächen ausreichend Bewässerung benötigt. Das verursache deutlich höhere Kosten, aber rentiere und sichere die Ernte, führt der Landwirt im Gespräch mit unserer Redaktion aus.

Die Ernte ist stark davon abhängig, zu welcher Wachstumsphase der Regen fällt und bei welcher Pflanze. Teils können so die Erträge von Landwirt zu Landwirt variieren, je nachdem welches Feld doch ein Tröpfchen Wasser abbekommen hat. Gut lief es beim Raps, weiß Kaufmann, auch mit Blick auf Mais und Zuckerrüben klagt er nicht. Mittlerweile stehe auch der Aufwuchs für Futter, bisweilen ließen aber Quantität und Qualität stark zu wünschen übrig, zieht er Bilanz. Und: Die Kartoffelernte werde kleiner ausfallen, was aber keine Folgen für die Verbraucherpreise haben dürfte.

Winzer erwarten guten Jahrgang

Derweil war es für die Winzer in der Region ein „super Jahr“, wie Oliver Ruser von Weinbau Ruser auf Nachfrage erklärt. Was sich bemerkbar macht, sei die Klimaerwärmung: In diesem Jahr liege man mit Blick auf die vergangenen 20 Jahre ein Grad über dem Schnitt. Positiv äußert er sich über die Niederschlagsmenge. „Wir verzeichnen einen sehr guten Mittelwert“, so Ruser weiter. Von Krankheiten seien die Reben verschont geblieben. Denn: „Der Pilzinfektionsdruck war nicht hoch.“ Auch sei man bislang von der Amerikanischen Rebzikade, Reblaus und dem Japankäfer einigermaßen verschont geblieben. „Das kann im nächsten Jahr aber ganz anders aussehen“, meint der Lörracher Winzer.

Die Ernte 2025 sei auch für viele unserer Sonderkulturbetriebe zufriedenstellend gewesen, zieht Landwirtschaftsminister Peter Hauk jetzt in einer Mitteilung Bilanz. „Zwar verlief die Erdbeersaison mit Schwierigkeiten zum Abschluss, doch konnten die Spargelbauern eine überwiegend positive Saison verbuchen.“ Obstbaubetriebe und Winzer blickten nach dem Frostjahr 2024 optimistisch auf die Ernte, sie blieben von Unwetterschäden 2025 verschont, nur vereinzelt habe es lokal begrenzte Hagelschäden gegeben.

Klimawandel sorgt für Probleme

Dem Minister zufolge zeige dieses Jahr wieder ganz klar, dass die Anpassung der Landwirtschaft in Baden-Württemberg an den Klimawandel mit dem Trend zu höheren Temperaturen, Hitzeperioden und veränderter Niederschlagsverteilung von größter Bedeutung sei. Der Klimawandel sei spürbar, erklärt denn auch Kaufmann. „Wir stellen eine Verschiebung fest, die Ernte startet früher.“ Hinzu kämen extrem hohe Temperaturen und Starkregenereignisse. Derweil sei der so wichtige Landregen weniger geworden. „Das macht es für die Landwirte nicht einfacher“, bringt es der Kreisvorsitzende auf den Punkt.

Mittlerweile fasse die südliche Vegetation in der Region am Rheinknie Fuß, so Kaufmann weiter. Wenn eine Kultur nicht mehr funktioniere, dann müsse eine andere angebaut werden, die mit Hitze und Trockenheit besser zurechtkommt. Hirse zum Beispiel benötige weniger Wasser. Was man auch wieder häufiger auf den Feldern sehe, seien Sonnenblumen.

Mit seinen Erfahrungen ist Kaufmann nicht allein: Auf den Klimawandel stellt sich auch der Deutsche Bauernverband ein. Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, sagte anlässlich des bundesweiten Ernteauftakts dazu: „Wir haben unsere Fruchtfolgen erweitert, das heißt, der Abstand der gleichen Kultur dauert dann zwei bis drei Jahre länger als in der Vergangenheit.“ Der Verband setzte zudem auf widerstandsfähigere Sorten. Was die Landwirtschaft angehe, sei man in einem Veränderungsprozess, so Rukwied.