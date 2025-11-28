Landwirtschaft im Kreis Lörrach: Warum Wölfe bejagt werden sollen

Bürokratie belastet Landwirte nach wie vor. Das war eine der Kernaussagen bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des BLHV im Kreis Lörrach.

Rund 30 Landwirte trafen sich dieser Tage in Hüsingen. Eigentlich reichte der Abend gar nicht aus, um die Vielzahl ihrer Probleme zu besprechen. Heinz Kaufmann vom Vorstandsteam erinnerte an wichtige Themen, die im zu Ende gehenden Jahr zu behandeln waren. So gab es ein Treffen, um den Schlachthof Schönau zu retten. Eine regionale Handelskette hatte sich zwar für die Übernahme interessiert, jedoch schreckte der schlechte Zustand der Anlage dann vom Kauf ab. Dennoch bleibt der Händler wohl daran interessiert, um sein regionales Fleischsortiment weiter hier zu erzeugen.

Über Freiflächen-Photovoltaikanlage wurde gesprochen. Landwirte nutzen wohl mehrheitlich die Flächen lieber für Anbau und Weide, statt sie mit Energieerzeugern voll zu stellen. Kaufmann meinte, besser sei es doch, alle möglichen Dachfläche dafür zu nutzen. Wenn sich ein Landwirt dafür entscheide, weil ihm die Anlage etwas einbringe, könne er es machen, aber das ideale sei es wohl nicht.

Der Mindestlohn für Saisonkräfte bei der Ernte kam auch zur Sprache. Erfreulich sei es, dass mittlerweile der beitragsfreie Zeitraum für die Versicherung von 70 auf 90 Tage vergrößert wurde. Dennoch: In Italien und Spanien liege der Mindestlohn für ausländische Saisonkräfte noch unter der Hälfte des hiesigen Satzes, das führe eben zu einem klaren Wettbewerbsnachteil.

Bäuerinnen tauschen sich aus

Marianne Koch, ebenfalls zum Kreisvorstandsteam gehörend, berichtete von der Gründung eines Unternehmerinnenausschusses. Viele Bäuerinnen arbeiteten bei der Führung von Höfen mit, benötigten aber dafür weitere Qualifikation und Anleitungen zu neuen Vorschriften. Deshalb sollen sie in diesem Ausschuss eine Gelegenheit zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch finden, der ihnen die Lösungssuche vereinfacht.

Mehrere Landwirte sprachen Probleme an, mit denen sie alltäglich umgehen müssen. So monierten sie für etliche Antragsverfahren beim Landratsamt zu lange Bearbeitungszeiten. Claudia Hoch vom Landratsamt sicherte konzentrierte Bearbeitung zu, jedoch seien auch wegen geringer Besetzung die Mitarbeiter unter Zeitdruck. Ein Landwirt verwies darauf, dass vor allem zahlreiche Nebenerwerbslandwirte mit ihren kleinen Viehhaltungen doch erheblichen Anteil zur Landschaftsgestaltung in den Gebirgs- und Vorgebirgsbereichen leisteten. Immerhin werde in Baden-Württemberg die Hälfte aller Betriebe im Nebenerwerb geführt.

FFH-Gebiete werden größer

Kritisiert wurde auch, dass jährlich die ausgewiesenen FFH-Gebiete größer würden und damit den Bauern weitere Erschwernisse entstünden. Dies wirke dem vieljährigen Flächenaufbau entgegen und verringre die Leistungsfähigkeit.

Erneut angesprochen wurde das Verhalten der Wölfe. Nahezu alle Bauern fordern nunmehr die Bejagung der Raubtiere. Das vor Jahren im Land eingeführte Herdenschutzprogramm gegen Wolfsangriffe gilt als gescheitert. Nun gelte es, drastische Maßnahmen gegen die Rudel zu ergreifen.

Politiker beziehen Stellung

An der Versammlung nahmen Gäste aus der Politik teil. CDU-Kreisvorsitzender Stephan Glaser bemängelte, dass in den Parlamenten zu wenige Leute aus der Praxis vertreten seien, dies verhindere doch immer wieder schnelle und fachgerechte Entscheidungen. Nochmals auf die Bauernproteste Anfang 2024 eingehend, verwies er darauf, dass die eigentliche Ursache dafür die Überregulierung der bäuerlichen Betriebe gewesen sei. Sarah Hagmann, Landtagsabgeordnete der Grünen, dankte für die vielseitige Arbeit der Landwirte und für die Wasserbewirtschaftung.