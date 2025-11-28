Landwirtschaft im Kreis Lörrach: Warum Wölfe bejagt werden sollen

Bürokratie belastet Landwirte nach wie vor. Das war eine der Kernaussagen bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des BLHV im Kreis Lörrach.
Rund 30 Landwirte trafen sich dieser Tage in Hüsingen. Eigentlich reichte der Abend gar nicht aus, um die Vielzahl ihrer Probleme zu besprechen. Heinz Kaufmann vom Vorstandsteam erinnerte an wichtige Themen, die im zu Ende gehenden Jahr zu behandeln waren. So gab es ein Treffen, um den Schlachthof Schönau zu retten. Eine regionale Handelskette hatte sich zwar für die Übernahme interessiert, jedoch schreckte der schlechte Zustand der Anlage dann vom Kauf ab. Dennoch bleibt der Händler wohl daran interessiert, um sein regionales Fleischsortiment weiter hier zu erzeugen.