Mutprobe misslingt Jugendlicher stürzt durch Oberlicht der Weilstetter Lochenschule

Zu einem Rettungseinsatz an der Lochenschule in Balingen-Weilstetten sind am Samstagabend Kräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei ausgerückt. Grund war ersten Angaben vor Ort zufolge offenbar eine Mutprobe.