Trotz Forderungen aus der Branche bleibt es vorerst weiter beim geltenden Mindestlohn auch für Saisonkräfte. Die deutschen Agrarminister fassen keinen gemeinsamen Beschluss.
Bad Reichenhall - Die deutschen Agrarminister gehen ohne einen Beschluss zu möglichen Ausnahmen vom Mindestlohn in der Landwirtschaft auseinander. Die Ressortchefs und -chefinnen der Bundesländer konnten sich auf der Frühjahrstagung mit Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) im bayerischen Bad Reichenhall nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen.