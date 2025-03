Landwirte in Niedereschach

Nicht bei allen beliebt ist der Biber, wie beim Landwirtegespräch in Niedereschach deutlich wurde.

Biber, Freiflächen-Photovoltaikanlagen und der Winterdienst waren Themen beim Landwirtegespräch von Bürgermeister Martin Ragg in Niedereschach.









Groß war das Interesse am Landwirtegespräch von Bürgermeister Martin Ragg mit den Landwirten aus der Gesamtgemeinde. Im Gasthaus „Kreuz“ in Fischbach-Sinkingen waren dabei viele junge Gesichter zu sehen, was zeigt, dass die Landwirtschaft trotz vieler Betriebsaufgaben durchaus noch Zukunft hat.