„Landwirte im Spannungsfeld“: So lief das 523-Jährige der Reb- und Ackerbauzunft Ettenheim

Die Reb- und Ackerbauzunft Ettenheim feierte in der vollen Stadthalle ihr 523-Jähriges. Dabei wurde auch auf die aktuelle Situation der regionalen Bauern eingegangen.
Im Drei-Jahres-Turnus steht bei der Ettenheimer Reb- und Ackerbauzunft der erste Montag nach dem Namenstag des Zunftbarons Sebastian (20. Januar) im Fokus. In diesem Jahr war es wieder so weit: Die Zunft feierte traditionell den Festtag. Den Titel einer altehrwürdigen Zunft trägt die Bauernzunft zu Recht – immerhin besteht die Gemeinschaft seit 523 Jahren.