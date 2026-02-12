Landwirte entlasten: Efringen-Kirchen soll Hebesatz von 700 Prozent senken

Nach Kritik am Hebesatz der Grundsteuer A beschließt der Gemeinderat die Senkung auf 550 Prozent. Für den Haushalt bedeutet das rund 25.000 Euro weniger Einnahmen.
In Efringen-Kirchen liegt der Hebesatz für die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen bei 700 Prozent. Dieser Wert gilt im regionalen Vergleich als hoch, weshalb die Fraktion FDP/Freie Bürger in der Januar-Gemeinderatssitzung eine Änderung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 550 Prozent für das Jahr 2026 beantragt hat. Dies entspräche einer Verminderung der Grundsteuer A um 21,5 Prozent. Viele umliegende oder nahe Gemeinden setzen niedrigere Sätze an, so liegt Auggen bei 380 oder Bad Krozingen bei 400 Prozent.