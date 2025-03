Forum Pro Schwarzwaldbauern Bei Treffen in Peterzell Fragen der Landwirtschaft diskutiert

Was beschäftigt die Landwirte in St. Georgen und der Umgebung aktuell? Wie beeinflusst sie der Krieg in der Ukraine? Diese und weitere Fragen standen beim Erntedankgespräch des Forums Pro Schwarzwaldbauern in Peterzell im Fokus.