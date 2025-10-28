Landwirte aus Region Horb in Sorge: Steigen wegen Vogelgrippe jetzt die Eierpreise?

Geflügelhalter sind besorgt angesichts der Ausbreitung der Vogelgrippe. Ein Ausbruch könnte existenzielle Konsequenzen für sie haben. Und für Verbraucher?
„Vogelgrippe in einem Geflügelbestand muss man sich wie einen Taifun vorstellen“, sagt Rolf Maier aus Betra, der als Landwirt seit mehr als vier Jahren im Ruhestand ist. Den „Maierhof“ führt inzwischen sein Sohn Sebastian Maier. Maier beschreibt, wie man sich einen Ausbruch der Vogelgrippe, die durch das Influenza-A-Virus H5N1 hervorgerufen wird, vorzustellen habe: „In der Eierproduktion bricht die Legeleistung innerhalb von ein bis zwei Tagen total zusammen. Das weiß ich von Kollegen aus Ostdeutschland beim letzten Vogelgrippeausbruch. In der Geflügelfleischproduktion beginnen die ersten Tiere am ersten Tag schon zu torkeln.“