Landwirt stirbt bei Aichhalden: Polizei gibt Details zu tödlichem Unglück bekannt

1 Nur wenige Meter über dem Boden hängt die Hochspannungsleitung im Bereich Eselbach/Riesen in Aichhalden. Foto:

Ein tragisches Unglück hat sich am Montag in Aichhalden ereignet: Ein 67-jähriger Landwirt ist bei Forstarbeiten ums Leben gekommen. Der Polizei liegen nun weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang vor.









Der 67-Jährige war am Montag gegen 17.30 Uhr mit einer Forstmaschine im Bereich Eselbach/Riesen unterwegs. Mit dem Greifarm des Fahrzeugs transportierte er einen circa zehn Meter langen Baumstamm. Als der Mann den Greifarm drehte, kam der Stamm mit der Hochspannungsleitung in Berührung. So schildert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz den Unfallhergang am Dienstagvormittag auf Anfrage unserer Redaktion.