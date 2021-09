1 Auf zwei Äckern in Rangendingen – hier am "Hochsträß" – wuchs seit dem vergangenen Jahr die Winterdurum-Sorte "Wintergold". Die Körner und vor allem das Mehl des Durum sind goldgelb und geben der Pasta und den Spätzle ihre Farbe und Bissfestigkeit. Foto: Beiter

Durum ist in aller Munde. Wer sich nun fragt, was Durum überhaupt ist, braucht einfach auf seiner Nudelpackung nachzuschauen – ohne Hartweizen kaum eine Nudel. Der Samen für dessen heimische Produktion könnte sogar aus Rangendingen stammen.

Rangendingen/Haigerloch - Spaghetti Carbonara, Penne al‘arrabbiata oder auch Linsen mit Spätzle – kaum eine Nudel für diese leckeren Gerichte kommt ohne den Hartweizen aus. Mal mit Ei, mal ohne – doch den richtigen Biss erhält die "al dente" gekochte Pasta in italienischer oder schwäbischer Form erst durch das goldgelbe Mehl des Hartweizens, botanisch Triticum durum, einer Unterart des Weizens und verwandt mit den Urgetreiden Emmer und Einkorn.

Der Durum, so erklärt der Agrar-Ingenieur Christoph Stober vom Haigerlocher Seehof, liebe es warm und vor allem zur Reife trocken. Deshalb wachse er in seiner Sommerform vor allem rings um das Mittelmeer und in Vorderasien – besonders natürlich in Italien, wo er Grundlage der dortigen Pasta ist.

Aber auch in Mitteleuropa gibt es mittlerweile ergiebige Anbaugebiete. In Deutschland natürlich dort, wo es schön warm ist, beispielsweise in der badischen Rheinebene oder in den warmen und trockenen Lagen in Franken und Sachsen-Anhalt.

Seit einigen Jahren erobert eine Winterform des Hartweizens einen immer größer werdenden Marktanteil bei den einheimischen Nudelherstellern, beispielsweise der Trochtelfinger Nudelfabrik Albgold, wie Stober erzählt. So wachse ein Teil der Rohstoffe für die Hartweizen-Nudeln des schwäbischen Pasta-Herstellers mittlerweile auf der Schwäbischen Alb, insbesondere rund um Inneringen. Bei der Regionalen Bioland-Erzeugergemeinschaft ReBio aus Rottenburg und ihrer Oferdinger Mühle bei Reutlingen steige das Interesse an einheimischem Winterdurum.

Verbraucher verlangen regionale Produkte

Dass sich der Durum aus deutschen Landen auf dem Vormarsch befindet, ist auch einem Bericht der Saaten-Union, einer Vertriebsorganisation deutscher Pflanzenzüchter, zu entnehmen. Darin heißt es, dass die heimische Hartweizen-Produktion im Jahr 2015 um 20 000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr gestiegen war. Die Nachfrage dürfte seit damals angesichts der gestiegenen Verbraucherorientierung nach regionalen Produkten mit kurzen Rohstoff-Lieferketten sogar noch weiter gewachsen sein. Da kann der einheimische Hartweizen punkten: Die Uni Hohenheim attestiert dem in Deutschland produzierten und verarbeiteten Durum eine bessere Ökobilanz als ausländischem Hartweizen.

Doch wieso kennt sich Christoph Stober als Verwalter und landwirtschaftlicher Leiter auf dem Seehof mit diesem Nudelweizen so gut aus? Der Hof, einst Domäne der Haigerlocher Linie der Hohenzollern, ist Produktionsstandort der Südwestdeutschen Saatzucht GmbH & Co. KG. Weswegen auf den Ackerflächen des Seehofs in der Hauptsache Saatgut produziert wird – auch die Durum-Sorte "Wintergold", die als bedeutendste Winterform des immer mehr nachgefragten Nudelweizens gilt.

Ein Teil der Samenproduktion des "Wintergold"-Durums in Bio-Qualität für den deutschen Markt kommt seit fünf Jahren von Äckern in Rangendingen und wurde erst vor wenigen Tagen gedroschen. In diesem Jahr stand er auf einem Acker im Gewann unter der Hochburg, ein anderer war am "Hochsträß". Weitere "Wintergold"-Ähren wuchsen auf der Gemarkung Hirrlingen. Dort ist auch der zum Seehof der Familie Späth gehörende Bioland-Betrieb "Südwestdeutsche Biosaaten" beheimatet, in dessen Zuständigkeit der Bio-Durum-Samen angebaut wird, wie Stober erklärt.

Wärmeliebender Pasta-Weizen

Doch wie ist es überhaupt möglich, dass der wärmeliebende Pasta-Weizen, der eigentlich Weinbauklima bevorzugt, im relativ kalten Albvorland und sogar auf der Schwäbischen Alb angebaut werden kann? Christoph Stober erklärt das so: Durch langjährige Zuchtauslese von beispielsweise in Spanien angebautem Sommer-Durum wurden von der Uni Hohenheim kälteunempfindliche Samen-Varietäten gewonnen und so lange weitergezüchtet, bis vor rund zehn Jahren eine Sorte auf den Markt gebracht werden konnte, die sich auch für einen Anbau im klimatisch nicht so begünstigten Teil Mitteleuropas eignet. Dieser Winterdurum erhielt den Namen "Wintergold".

Der Hartweizen, erklärt Stober, sei vor allem in seiner Abreife nicht unproblematisch und brauche dafür warme und vor allem trockene Tage. Beim Winterdurum komme der Vorteil zum Tragen, dass er wie anderes Wintergetreide bereits im vorhergehenden Herbst gesät werde und dann nach seiner Keimung im Gegensatz zu seinem wärmeliebenden Bruder den Winter als kleines Pflänzchen problemlos überstehe.

Durch diesen vegetativen Vorsprung liege "Wintergold" in der Abreife in normalen Jahren je nach Standort irgendwo zwischen Wintergerste und Winterweizen und könne damit in klimatisch günstigen Jahren problemlos mit einer guten Glashärte schon Ende Juli oder Anfang August abgeerntet werden.

Nur bedingt eine Chance für die Landwirte

Bietet der Winterdurum damit in Bezug auf die Klimaerwärmung mit immer heißeren und trockeneren Sommern in Mitteleuropa als interessantes Zukunftsgetreide nicht eine Chance für die Landwirtschaft? Nur bedingt, sagt Christoph Stober. Denn Wetterextreme mit immer wieder lang anhaltenden Regenphasen, wie sie für unsere Sommer im Rahmen der Klimaveränderung prognostiziert würden, könnten die Vorteile des Winterweizens derart konterkarieren, dass große Teile der Ernte allenfalls noch als Tierfutter verwertet werden könnten.

Wegen dieses Restrisikos werde der Durum-Anbau wohl wie anderes Hochwert-Getreide weiterhin eher ein Nischendasein führen, vermutet er. Allerdings beobachte er durchaus steigendes Interesse bei entsprechenden Ackerbauspezialisten.

Wie dem auch sei: Der Seehof werde weiterhin "Wintergold"-Samen anbauen, in der Fruchtfolge sicher auch wieder in Rangendingen, so Christoph Stober.