Landwirt aus Schonach: Beim BLHV-Kreisverband geht eine Ära zu Ende

1 Nach 18 Jahren ist für Landwirt Bernhard Bolkart an der Spitze des BLHV-Kreisverbands Villingen Schluss. Foto: Rita Bolkart

Bernhard Bolkart ist seit 18 Jahren Kreisvorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) Kreisverband Villingen. Bei der Hauptversammlung am Donnerstag, 28. November, soll nun Schluss sein. Er wird sich nicht mehr zur Wahl stellen. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er auf die Zeit zurück und wagt auch einen Blick in die Zukunft.









Bernhard Bolkart wird bei der Versammlung am Donnerstag im Gasthaus De’ Engel in St. Georgen-Brigach nicht mehr zur Wahl stehen. Er wird an diesem Abend aus dem Kreisverband verabschiedet.