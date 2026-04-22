Landweinmarkt in Eimeldingen: Wenn der Winzer auf Individualität und Charakter setzt

Beim Badischen Landweinmarkt in Eimeldingen zeigen 27 Teilnehmer aus der Region die ganze Bandbreite der Möglichkeiten dieses Weintrends im Aufwind.
Vom Regelbruch hat sich der Landwein zu einem Trend entwickelt, weshalb es am Freitag, 24. April, der der inzwischen siebte Badische Landweinmarkt im Gasthaus Löwen in Eimeldingen ist: am Freitag, 24. April, wollen 27 Teilnehmer aus der Umgebung, aber auch aus Baden-Baden sowie aus Freiburg, Munzingen, Bötzingen, Ebringen oder Rauenberg die neue Stärke charaktervoller Weine aufzeigen. Schirmherrin ist die renommierte Weinexpertin Christina Fischer.