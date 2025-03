Oberndorfer Sänger hat große Pläne Mit diesem Schlagerstar pflegt Damiano Maiolini Kontakt

Großes Fantreffen in Frankfurt, eine neue Single und große Pläne für 2025: Damiano Maiolini erzählt uns, was zurzeit bei ihm los ist, welchen Schlagerstar er besonders liebgewonnen hat und welchen Wunsch die Oberndorfer häufig an ihn herantragen.