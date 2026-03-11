Landtagwahl in Efringen-Kirchen: Ein Schock folgt dem nächsten

Schaffhauser (Grüne) freut sich für Hagmann. Rühl (CDU) lobt Schelshorn und ärgert sich über dessen verpasste Chance. Grünen sind zerrieben worden, so Schweizer aus Efringen-Kirchen.
Wer die Landtagswahl vor einem Liveticker verbrachte, der erlebte für das Wahlergebnis in Baden-Württemberg ein knappes Rennen. Doch noch viel geringer war der Unterschied zwischen Grün und Schwarz im Wahlkreis Lörrach. Aber auch die Lokalpolitiker in Efringen-Kirchen erlebten eine Berg- und Talfahrt – der Hochrechnungen und Stimmen sowie der Gefühle.