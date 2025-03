Der Einladung zur Nominierungsversammlung für die im Rottenburger Teilort Kiebingen waren etwa 70 SPD-Mitglieder gefolgt.

In ihrer Rede ging die Abgeordnete auf die Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg ein: „Wir brauchen dringend eine Landesregierung, die in gute Bildung, soziale Gerechtigkeit und Arbeit in Baden-Württemberg investiert, statt den Sozialabbau voranzutreiben!“

Marian Schirmer ist der Ersatzkandidat

Als Ersatzkandidaten nominierten die Anwesenden den Rottenburger Gemeinderat Marian Schirmer. „Wer Chancengleichheit will, muss von Anfang an in Bildung investieren. Im wirtschaftlich so starken Baden-Württemberg fehlen tausende Kitaplätze – das darf nicht sein“, erklärte Schirmer in seiner Bewerbungsrede. Für ihn stimmten 100 Prozent der Anwesenden.

Die 43-jährige Kliche-Behnke ist seit 2021 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg und stellvertretende Vorsitzende der Landes-SPD. Im Landtag ist sie stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion sowie Sprecherin für Sozialpolitik sowie Wissenschafts- und forschungspolitische Sprecherin. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin war zuvor Referentin der Geschäftsführung bei einem der führenden Unternehmen der europäischen Fahrradbranche.

Kandidatin ist unter anderem Kirchengemeinderätin

Von 2009 bis 2023 war sie Mitglied im Tübinger Gemeinderat, und von 2007 bis 2019 Kreisvorsitzende der Tübinger SPD. Kliche-Behnke ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Ehrenamtlich ist Kliche-Behnke unter anderem Mitglied des Kirchengemeinderats in der Gemeinde St. Petrus sowie im Tübinger Gesamtkirchengemeinderat und Vorsitzende der Familienbildungsstätte.

Marian Schirmer ist 34 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Rottenburg-Kiebingen. Nach einer Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann studierte er katholische Theologie und arbeitet seither als Betriebsseelsorger. Seit 2014 ist Schirmer Mitglied des Kiebinger Ortschaftsrats, seit 2019 stellvertretender Ortsvorsteher, seit 2021 im Rottenburger Gemeinderat und dort Sprecher der SPD-Fraktion. Schirmer ist Verdi-Mitglied und engagiert sich ehrenamtlich bei der Konflikthotline BW, bei der Katholische Erwachsenenbildung im Dekanat Tübingen sowie weiteren örtlichen Vereine.