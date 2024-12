Landtagswahlkreis Hechingen-Münsingen: Hailfinger will erneut für den Landtag kandidieren

1 Der Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger bei einer Rede im Landtag in Stuttgart Foto: Hailfinger

Der Abgeordnete der CDU für den Wahlkreis Hechingen-Münsingen tritt bei der Nominierung im Februar erneut an.









Gemeinsam mit Ann-Cathrin Müller als Zweitkandidatin will er erneut für die Landtagswahl im März 2026 antreten. Bestimmen werden über die Landtagskandidaten am 14. Februar 2025 um 20 Uhr in der Bolberghalle in Sonnenbühl-Willmandingen die Parteimitglieder im Wahlkreis Hechingen-Münsingen. Das berichtet der amtierende Abgeordnete für den Wahlkreis Hechingen-Münsingen im Landtag in einer Pressemitteilung. Manuel Hailfinger (42) aus Sonnenbühl ist bereits Landtagsabgeordneter, und die Realschulrektorin Ann-Cathrin Müller (48) aus Pfronstetten war auch in der vorigen Wahl Zweitkandidatin.