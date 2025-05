Landtagswahlkampf: Wie Cem Özdemir die Grünen an der Macht halten will

Wie Cem Özdemir die Grünen an der Macht halten will

1 Cem Özdemir vor der Württembergischen Grabkapelle Foto: LICHTGUT / Max Kovalenko Noch ist der Landtagswahlkampf weit davon entfernt, Fahrt aufzunehmen. Doch in den kommenden Wochenenden wählen die Parteien ihre Spitzenkandidaten. Cem Özdemir ist der nächste.







Es ist gut ein halbes Jahr her, dass Cem Özdemir mit dem Worten „Ich möchte Ihnen als Ministerpräsident dienen“ verkündete, was zu dem Zeitpunkt niemanden mehr im politischen Stuttgart überrascht hat. Der frühere Bundeslandwirtschaftsminister will sich für die Grünen um das Erbe der Kretschmanns bei der Landtagswahl 2026 bemühen. An diesem Samstag nun sollen er offiziell zum Spitzenkandidaten gewählt werden.