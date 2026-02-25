Landtagswahlkampf in Kandern: Bei einem leckeren Stück Pizza mit Kandidaten ins Gespräch kommen

Die Kandidaten persönlich kennenlernen und Eindrücke über ihre Motivation und Inhalte ihrer Partei erhalten – das stand im Mittelpunkt der Veranstaltung „Politik&Pizza“ in Kandern.
Eingeladen waren alle Jungwähler im Alter von 16 bis 27 Jahren aus dem Wahlkreis Breisgau, der auch Schliengen, Kandern und Malsburg-Marzell umfasst. Rund 40 junge Menschen waren der Einladung gefolgt. Ein Aufsichtsdienst am Einlass sorgte dafür, dass niemand sonst Zutritt zur Veranstaltung hatte. Der Großteil der Anwesenden kam aus dem Raum Schliengen, wenige aus Kandern und eine Person aus Malsburg-Marzell.