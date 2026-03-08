Landtagswahlen: Was die Wahl in Baden-Württemberg für den Bund bedeutet

Die erste Landtagswahl seit dem Regierungswechsel in Berlin hätte für Schwarz-Rot kaum schlechter laufen können. Was bedeutet die Schlappe für die weiteren Wahlen und Reformen?
Berlin - Friedrich Merz hat sich wohl zu früh gefreut. Als der CDU-Chef vor gut zwei Wochen den Parteitag in Stuttgart eröffnete, begrüßte er den baden-württembergischen Landesparteichef und Spitzenkandidaten Manuel Hagel unter dem Applaus von rund 1000 Delegierten "besonders herzlich" als "den zukünftigen Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg".