Landtagswahlen in Nusplingen: Da läuft einiges im Hintergrund ab

Gerade für kleine Städten und Gemeinden ist der Arbeitsaufwand im Vorfeld von Wahlen immens.
Wenn am 8. März die Wahlurnen ausgekippt und die Stimmzettel ausgezählt sind, dann ist das für die Verwaltungen, die die Landtagswahl bereits wochenlang vorbereitet haben, der finale Abschluss. Vom Melden der Ergebnisse und anderer bürokratischer Vorgänge einmal abgesehen. Doch vieles, was da im Hintergrund läuft, ist für den wahlberechtigten Bürger unsichtbar – der läuft nur zur Wahlurne, setzt sein Kreuz auf dem Stimmzettel oder hat das im Vorfeld schon via Briefwahl getan. Vom Drumherum bekommt man meist wenig mit.