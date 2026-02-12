1 Reinhold Würth, Gründer des Würth Konzerns (Archivbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod Reinhold Würth sieht für die FDP im Südwesten schwarz: Warum der Milliardär nicht mehr an die Liberalen glaubt – und wem er jetzt das Amt des Ministerpräsidenten gönnt.







Link kopiert



Unternehmer Reinhold Würth, ehemals FDP-Mitglied, rechnet damit, dass die Liberalen komplett in der Bedeutungslosigkeit versinken. „Ich nehme an, dass die FDP verschwinden wird, in Stuttgart wie im Bund“, sagte Würth dem Magazin „Focus“. Der 90-Jährige weiter: „Ich war immer Wechselwähler und würde in der gegenwärtigen Situation gern der FDP meine Stimme geben. Aber da ist eben die Gefahr groß, dass sie dann verloren ist.“