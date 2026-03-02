Landtagswahl und Bürgerentscheid: 100 Wahlhelfer stehen in Oberndorf in den Startlöchern

Endspurt in Oberndorf: Am 8. März wird nicht nur der neue Landtag gewählt, die Bürger müssen auch in Sachen Windpark Wisoch entscheiden. Das läuft hinter den Kulissen ab.
Neben der Landtagswahl steht am Sonntag, 8. März, in Oberndorf auch der Bürgerentscheid zum geplanten Windpark an. Dabei stimmen die Bürger darüber ab, ob die Verpachtung kommunaler Waldflächen an Windenergieanlagenbetreiber/-investoren im Gebiet Wisoch unterbleiben soll. Hinter den Kulissen arbeitet die Stadtverwaltung seit Monaten auf Hochtouren.