In Trossingen liegt der Blick bei dieser Wahl des Landtags speziell auf dem Ergebnis von FDP und AfD.
Die Landtagswahl im Jahr 2021 stand wegen Corona noch unter anderen Vorzeichen: mehr Briefwähler als Stimmabgaben am Wahltag an der Urne. Die Wahlbeteiligung lag in Trossingen bei 50,7 Prozent. Es gab damals nur eine Stimme und zwar für eine der zur Wahl stehenden Parteien: Die Grünen erreichten 28,2 Prozent der Stimmen, die CDU 26,1 Prozent, die FDP 12,4 Prozent, die AfD 15,2 Prozent, die SPD 7,4 Prozent, für die Linke votierten 3,2 Prozent, der Rest entfiel auf die sonstigen Parteien auf dem Stimmzettel.