Faeser tritt für die SPD in Hessen an

1 Innenministerin Nancy Faeser (SPD) war lange Oppositionsführerin in Hessen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht als Spitzenkandidatin der SPD für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober bereit.















Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht als Spitzenkandidatin der SPD für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober bereit. Innenministerin will sie bleiben, wie die Vorsitzende der hessischen SPD in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview dem "Spiegel" sagte.