Landtagswahl Rheinland-Pfalz: CDU vor SPD in Rheinland-Pfalz – Rekord für AfD, FDP fliegt aus Landtag

Die Wahllokale sind geschlossen – und die Prognosen von ARD und ZDF zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegen vor. So schneiden die Parteien ab.
Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die CDU klar stärkste Kraft geworden. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Alexander Schweitzer erleiden nach Hochrechnungen von ARD und ZDF schwere Verluste und landen auf Platz zwei. Die AfD kann ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Wahl 2021 mehr als verdoppeln – es ist voraussichtlich ihr bestes Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland.